Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Δεν έχω social media, είμαι «αναλφάβητη» - Δεν κάνω διαφημίσεις, ούτε σπικάζ

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno, μίλησε για τον χρόνο που περνάει, τα social media και την τέχνη της υποκριτικής που υπηρετεί και ανέφερε:

«Μεγαλώνοντας στην Μεταπολίτευση και μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο της υποκριτικής, είχα πλήρη συνείδηση το ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ σημαντικό, με ένα έργο το οποίο έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν αφορά σε έναν ναρκισσισμό ή εγωισμό. Είχα πολύ σημαντικούς δασκάλους ήδη από την Δραματική Σχολή. Ήταν οι ίδιοι φωτεινά ορόσημα, συνέπειας και στάσης ζωής απέναντι στα πράγματα οπότε ήξερα και είχα από την αρχή τα κατάλληλα εφόδια. Μεγάλωσα σε μία γειτονιά πολύ ωραία που βίωσα την αγάπη και από τους ανθρώπους του χωριού και από την οικογένειά μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε: «Δεν έχω social media, είμαι «αναλφάβητη». Αρνούμαι επανειλημμένως να κάνω διαφημίσεις, δεν αισθανόμουν καλά με αυτό το κομμάτι. Ενημερώνομαι, αλλά μου αρέσει περισσότερο να βλέπω ξένες σειρές και ταινίες. Μπορεί στην αρχή της σεζόν να δω κάποιες σκηνές από τις ελληνικές σειρές, για να δω τι παίζει αλλά και τους φίλους μου».

«Έχω μάθει να σέβομαι την επιλογή κάθε γυναίκας να κάνει ό,τι θέλει και να συμπεριφέρεται όπως η ίδια αισθάνεται. Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που προσπαθώ είναι να εκλείπει από πάνω μου αυτή η υστερία του να προσπαθεί κάποιος επιτακτικά να είναι νέος. Θέλω να είμαι συμφιλιωμένη με τον χρόνο που περνά και στην ηλικία στην οποία βρίσκομαι κάθε φορά. Ως ηθοποιός και δημόσιο πρόσωπο, ποιον να ξεγελάσεις άλλωστε; Πολλές φορές βλέπω αποτέλεσμα σε πρόσωπα, που είναι λίγο ψεύτικα, δεν είναι όμορφα, και θεωρώ ότι αυτή είναι μία παγίδα που πέφτουμε. Πρότυπά μου είναι οι σπουδαίες ηθοποιοί που έχουν μεγαλώσει με χάρη, και είναι πολύ σημαντικές στην δουλειά τους. Ο χρόνος δεν είναι μόνο εχθρός μας αλλά και σύμμαχός μας» συμπλήρωσε.