Καραμπέτη: «Δεν μου ήταν εύκολο να εμφανιστώ με τα εσώρουχα στη σκηνή... παλιά το έκανα με άνεση»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» μίλησε μεταξύ άλλων για τις σκηνές που καλείται να παίξει σε ένα έργο - όπως αυτό του «Οιδίποδα» - που πλέον της φέρνουν αμηχανία.

«Δεν μου ήταν εύκολο στην αρχή. Εμφανίζομαι με τα εσώρουχα σε μια κομβική σκηνή του έργου. Ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκηνή… Παλιότερα που λέγαμε για τον γυμνισμό που κάναμε, ήμασταν πολύ συμφιλιωμένοι με το σώμα μας» εξομολογήθηκε αρχικά.

Στην συνέχεια της συζήτησης εξήγησε ότι σε νεότερη ηλικία δεν αισθανόταν το ίδιο άβολα με τις σκηνές αυτές: «Παλαιότερα το έκανα στο θέατρο με πολύ μεγάλη άνεση. Έλεγα ότι το σώμα μου, το δέρμα μου είναι το κοστούμι του ρόλου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα.

Τώρα, έλεγα εντάξει, έχεις μεγαλώσει, δεν έχεις πια εκείνο το σώμα, αλλά ελπίζω να βλέπουν την υποκριτική κατάσταση του ρόλου, το πώς παίζω και να μην ασχολούνται με το πώς είναι πια το σώμα μου» τόνισε η επιτυχημένη ηθοποιός.