Αλέκος Συσσοβίτης: «Υπήρξε περίοδος που το τηλέφωνό μου δεν χτυπούσε για δουλειά»

Φέτος τον βλέπουμε στο «Porto Leone» του ALPHA να υποδύεται τον Ηλία Καπετανάκο, τον κακό της Τρούμπας που έχει μπαρ και καμπαρέ και 20 ιερόδουλες υπό την προστασία του! Τα πράγματα για τον Αλέκο Συσσοβίτη δεν ήταν πάντα τόσο καλά, όσο τα τελευταία χρόνια. Ο πρωταγωνιστής δεν είχε πάντα δουλειά, ορισμένες φορές μάλιστα είχε βρεθεί και στα… αζήτητα! «Υπήρξε περίοδος που το τηλέφωνό μου δεν χτυπούσε για δουλειά. Όλοι έχουμε δεχτεί ήττες. Υπήρξε και μάλιστα μεγάλη περίοδος που μπορεί να μην είχα αυτά που προσδοκούσα. Μπορεί να ερχόντουσαν προτάσεις αλλά όχι γι’ αυτό που ήθελα να κάνω», αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν.

«Δεν επαναπαύομαι»

Μια από τις μεγάλες επιτυχίες στις οποίες ο ηθοποιός συμμετείχε ήταν φυσικά και το «Είσαι το ταίρι μου» του MEGA το οποίο ακόμη και σήμερα σημειώνει μεγάλη επιτυχία όταν παίζεται σε επανάληψη. «Είναι κάτι που το αντιμετωπίζω με μεγάλη χαρά. Ζω αυτό το πράγμα και από την «Αίθουσα του θρόνου» που είχα κάνει πριν το «Είσαι το ταίρι μου», αλλά ευτυχώς μετά φρόντιζα να δουλεύω την τύχη μου και να μην την αφήνω μόνη της.

Δουλεύουμε λοιπόν για αυτό το πράγμα, οπότε χαιρόμαστε όταν μια σειρά πάει καλά, γινόμαστε αναγνωρίσιμοι και περπατάμε στον δρόμο και για 25 χρόνια μας λένε ό,τι μας λένε. Αυτό όμως γίνεται με κόπο. Από τη μια το χαίρομαι, αλλά από την άλλη δεν επαναπαύομαι. Δεν μπορείς να επαφίεσαι στο ότι μια φορά κάποτε έγινες πολύ γνωστός».

«Και προδοθήκαμε και προδώσαμε»

Ο Συσσοβίτης αναφέρθηκε επίσης στις ήττες και τις προδοσίες της ζωής που τον ωρίμασαν. «Κανένας άνθρωπος δεν ωρίμασε από τη νίκη, όλοι ωριμάσαμε από τις ήττες μας. Και προδοθήκαμε, αλλά και προδώσαμε.

Είμαστε ψεύτες αν νομίζουμε ότι εμείς δεν κάναμε ζημιά στους άλλους. Πρέπει να παραδεχόμαστε ότι εν δυνάμει και ζημιά κάναμε και ζημιά μας έκαναν. Αυτά όμως μας χτίζουν, μας ωριμάζουν και μας πηγαίνουν παρακάτω. Αν δεν πέσεις από το άλογο, δεν θα μάθεις ιππασία!»