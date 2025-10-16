Αλέκος Συσσοβίτης: «Η μητέρα μου είχε Αλτσχάιμερ -Ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο μεγάλος και τρανός παράγοντας της δραματικής σειράς του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τις αξίες που πήρε από τους γονείς του. «Αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, περηφάνια, εργατικότητα, υψηλό ηθικό, να μην λυγίζεις στη ζωή και να είσαι πάντα μάχιμος στην πρώτη γραμμή. Αυτά είναι τα υλικά που κρατάω έντονα από τους δικούς μου.

Οι γονείς μου μεγάλωσαν μέσα στον πόλεμο. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ και χρέωναν στους δικούς τους γονείς αυτά που τους συνέβαιναν, το γνωστό μοτίβο. Ήταν περήφανοι άνθρωποι, καθαροί, λαϊκοί. Γνωρίστηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν από την Ήπειρο και η μάνα μου Πόντια, από την Κοζάνη.

Δούλευαν στην Αθήνα και μετακόμισαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν το σόι της μητέρας μου. Εκεί γεννήθηκα. Η μάνα μου ήταν ψυχοκόρη. Όταν ήταν 9 χρόνων, την πήρε ο παππούς μου από το ορφανοτροφείο και την έβαλε ψυχοκόρη σε ένα σπίτι στη Φιλοθέη για να τη σώσει. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή πριν από είκοσι χρόνια και η μητέρα μου πριν από δώδεκα».

«Είχε ψυχολογικά προβλήματα»

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης και για το Αλτσχάιμερ από το οποίο έπασχε η μητέρα του και αποκάλυψε πως ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που ξέχασε… «Η μητέρα μου από νεαρή ηλικία είχε ψυχολογικά προβλήματα και εγώ όμως ήμουν πολύ μικρός τότε. Τα παιδιά έπαιζαν στην αλάνα και εγώ ήμουν στους γιατρούς μαζί της από 8-10 χρόνων.

Όταν πέθανε, είχε Αλτσχάιμερ. Τότε είχα βάλει μια γυναίκα να είναι μαζί της 24 ώρες γιατί δούλευα στην Αθήνα. Ανεβοκατέβαινα στη Θεσσαλονίκη συχνά για να βλέπω πώς είναι. Ήμουν ο τελευταίος που ξέχασε».