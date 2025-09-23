Αλέκος Συσσοβίτης: «Είχα παθολογική εξάρτηση με τη μητέρα μου, γι’ αυτό δεν πήγα στην Αμερική»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Κατερίνα» τη σχέση εξάρτησης που είχε με τη μητέρα του, μια σχέση που δεν του επέτρεψε τελικά να κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο για μια καριέρα στην Αμερική. «Δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από τη μάνα. Από μωρό παιδί πήγαινα μαζί με τη μητέρα μου στους γιατρούς, οπότε έκανα μία έμμεση σπουδή σε αυτό που λέγεται ψυχολογία.

Δεν ήταν δυνατόν μέσα από αυτήν την παθολογική εξάρτηση και αγάπη που είχα μαζί με τη μητέρα μου να μπορέσω να κόψω αυτό το συναίσθημα -δεν μπορείς να κόψεις τα συναισθήματά σου- και να κάνω τη δική μου πορεία στην Αμερική, δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν καθαρά επιλογή μου, ήταν αν θέλεις μία επιταγή από τη δυαδική μας σχέση».

«Όλοι κερδίζουμε από αυτό»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη νόσο Αλτσχάιμερ από την οποία έπασχε η μητέρα του. «Το αλτσχάιμερ είναι πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια και ραγδαία αναπτυσσόμενη. Είναι καμιά φορά πιο δύσκολο γι’ αυτόν που είναι δίπλα στον άνθρωπο που το βιώνει. Όταν περνούν αυτά τα κύματα, αυτό που μένει είναι ένα πολύ βαθύ συναίσθημα. Και νομίζω ότι όλοι κερδίζουμε από αυτό, ακόμα και όσοι ταλαιπωρούνται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν αλτσχάιμερ. Μαθαίνουν πολλά για τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά και για τη ζωή».