Αλέκος Συσσοβίτης: Από τις... ξάπλες στην κακόφημη γειτονιά του «Porto Leone»

Πως βρήκε το φετινό καλοκαίρι τον Αλέκο Συσσοβίτη; Μα, διαβάζοντας τα… παρακάτω σενάρια της νέας δραματικής σειράς του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Εκεί ο ηθοποιός ερμηνεύει έναν σκοτεινό τύπο αποφασισμένο για όλα που από ότι φαίνεται θα είναι από τους κακούς ρόλους της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ξέρετε αυτούς που λατρεύουμε να μισούμε!

Υπό την προστασία του

Ο Συσσοβίτης θα υποδυθεί τον Ηλία Καπετανάκο που δεν είναι αυτό που λες… καλό παιδί! Είναι ένας άνθρωπος της νύχτας, σκληρός και αποφασιστικός. Όποιος δεν πάει με τα νερά του, πληρώνει ακριβό τίμημα. Διαφεντεύει τρία μπαρ και ένα καμπαρέ στην περιοχή της Τρούμπας και έχει υπό την «προστασία» του 15- 20 από τις ιερόδουλες της περιοχής. Είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων! Ο λόγος του είναι συμβόλαιο και έχει έναν δικό του αξιακό κώδικα αδιαπραγμάτευτο. Παρόλα αυτά, η οικογένεια του είναι πάνω από όλα...

Πολλή μελέτη

Στις διακοπές του ο Συσσοβίτης είχε πέσει «με τα μούτρα» στα παρακάτω επεισόδια της σειράς του ALPHA, ώστε να είναι προετοιμασμένος για τη συνέχεια των γυρισμάτων που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στην Αθήνα.