«Η μεγάλη χίμαιρα»: Έρχεται το... πρώτο δευτερόλεπτο του 2026 στο ERTFLIX

5, 4, 3, 2, 1… Η αντίστροφη μέτρηση για το 2026 φέρνει ταυτόχρονα και την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της φιλόδοξης παραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» που θα ανέβει στο ERTFLIX ακριβώς τα μεσάνυχτα της 1/1/2026!

Ήμασταν από τους τυχερούς που είδαμε τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς -που βασίστηκε στο αριστουργηματικό βιβλίο του Μ. Καραγάτση- και πραγματικά αυτό που θα δείτε είναι κάτι σαν ένα κινηματογραφικό ταξίδι! Δεν πήγαν τσάμπα κι άδικα λοιπόν τα περίπου 1 εκ. ευρώ που στοίχισε το κάθε ένα από τα έξι επεισόδια!

Ο σκηνοθέτης Βαρδής Μαρινάκης… κέντησε πάνω στο σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη και μαζί με τις καθηλωτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής το οποίο οι τηλεθεατές θα μπορούν να απολαμβάνουν από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και κάθε Κυριακή (ΕΡΤ1, 22.00) με διπλό επεισόδιο.

Σαν αρχαία τραγωδία

Όλα ξεκινούν όταν η Μαρίνα -θέλοντας να ξεφύγει από την καταπίεση που της επέβαλε η γαλλική ανατροφή και το τραυματικό οικογενειακό παρελθόν της- ερωτεύεται τον Γιάννη, έναν γοητευτικό Έλληνα καπετάνιο που γνωρίζει στο λιμάνι της Ρουέν. Τον ακολουθεί στη Σύρο και εγκαθίσταται στο σπίτι της πεθεράς της, η οποία δεν καλοβλέπει τον ερχομό μιας… ξένης που έχει ξεμυαλίσει τον γιο της. Το ζευγάρι παντρεύεται και μαζί ονειρεύονται να χτίσουν μία ναυτιλιακή αυτοκρατορία δυτικών προτύπων!

Όταν όμως η χρεοκοπία χτυπά την πόρτα του σπιτιού της και ο Γιάννης αναγκάζεται να μπαρκάρει ξανά, οι δαίμονες του παρελθόντος ξυπνούν και πάλι μέσα στη Μαρίνα που βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά του αδερφού του άντρα της, του Μηνά, ενός μορφωμένου φοιτητή στη Νομική Σχολή της Αθήνας. Όσο ακόμα πασχίζει να βρει τον εαυτό της σε μια περίοδο που η ίδια είναι θύμα επικρίσεων, αυτό το θυελλώδες ερωτικό τρίγωνο θα οδηγήσει σε σοκαριστικές συνέπειες, αντάξιες των αγαπημένων της αρχαίων ελληνικών τραγωδιών...

φωτογραφία Δημήτρης Πογιαντζής

Διεθνείς συμπαραγωγές

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος μίλησε για την ΕΡΤ της νέας εποχής που μπορεί να παράγει τέτοιες μεγάλες σειρές που προωθούν τη λογοτεχνική μας κληρονομιά. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει γίνει στην Ελλάδα και θα μεταδοθεί φυσικά από την ΕΡΤ. Είναι μια μίνι σειρά, έξι επεισοδίων, βασισμένη στο αριστουργηματικό έργο του Μ. Καραγάτση και στην ΕΡΤ είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε στο τηλεοπτικό κοινό ένα τόσο υψηλών προδιαγραφών προϊόν, αντάξιο της λογοτεχνικής κληρονομιάς μας.

Αυτή είναι η ΕΡΤ της νέας εποχής. Μια ΕΡΤ η οποία στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και τη μυθοπλασία, αλλά εισέρχεται δυναμικά και στον χώρο της διεθνούς τηλεοπτικής βιομηχανίας με μια σειρά από διεθνείς συμπαραγωγές γιατί η “Μεγάλη Χίμαιρα” δεν είναι παρά η αρχή αυτού του ταξιδιού. Ήδη προετοιμάζουμε την επόμενη μεγάλη συμπαραγωγή μας σε συνεργασία μάλιστα με ένα από τα κορυφαία studios του κόσμου το ITV Studios! Όλοι μαζί λοιπόν σηματοδοτούμε αυτή τη στρατηγική απόφαση της ΕΡΤ να επενδύσει σε διεθνή εξωστρέφεια και σε υψηλού περιεχομένου τηλεοπτικό προϊόν».

Η γενική διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, είπε με τη σειρά της: «Πολλοί άνθρωποι το σκέφτηκαν, κάποιοι το τόλμησαν. Τελικώς, φτάσαμε στο σήμερα και το καράβι δεν ναυάγησε, έφτασε στο λιμάνι του! Αυτό είναι σπόιλερ! Σημειώστε: στο πρώτο δευτερόλεπτο του 2026, τα δύο πρώτα επεισόδια της “Μεγάλης χίμαιρας” ανεβαίνουν στο ERTFLIX. Εύχομαι λιγότερες “Μεγάλες χίμαιρες” στη ζωή μας και περισσότερες “Μεγάλες χίμαιρες” στις τηλεοράσεις μας»

Μαζί στο όνειρο

Ο σκηνοθέτης και οι βασικοί πρωταγωνιστές της σειράς μίλησαν γι’ αυτό το ταξίδι που έζησαν και ευχαρίστησαν τους συνοδοιπόρους τους.

Βαρδής Μαρινάκης: «Ζήσαμε μια Οδύσσεια, μια Χίμαιρα! Μας άλλαξε τις ζωές, αλλά τουλάχιστον νιώθω ότι δίνουμε κάτι στον κόσμοτο οποίο ελπίζω να μπήκε μέσα σας και να το κουβαλήσουμε μαζί και όταν βγει στον αέρα όλη αυτή η ιστορία».

Fotini Peluso: «Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το συνεργείο μου που ήταν εξαιρετικό, καταπληκτικό. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε δημιουργήσει αυτή τη δουλειά χωρίς αυτά τα άτομα. Τους αγαπάω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συνεργάτες μου την Καρυοφυλλιά, τον Ανδρέα και τον Δημήτρη, γιατί ήταν οι καλύτεροι που μπορούσαν να μου κρατήσουν το χέρι σε αυτόν τον δρόμο που κάναμε. Και τον Βαρδή, φυσικά».

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Είμαι πολύ υπερήφανη για το γεγονός ότι συμμετέχω σε αυτή τη συγκλονιστική σειρά. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου στην ΕΡΤ, στους παραγωγούς μας, στον Βαρδή Μαρινάκη, στους συμπρωταγωνιστές μου και εύχομαι καλοτάξιδη η “Χίμαιρά” μας».

Ανδρέας Κωνσταντίνου: «Εμείς είπαμε ότι έχουμε να πούμε με τη δουλειά μας, σειρά σας τώρα. Καλή θέαση, καλή απόλαυση».

Δημήτρης Κίτσος: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι πίσω και μπροστά από αυτό το εγχείρημα».

Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Βαρδής Μαρινάκης, Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Η ταυτότητα της σειράς

Η “Μεγάλη χίμαιρα” γυρίστηκε σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας να φιλοξενούν στιγμές της ιστορίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς συναντάμε τη Fotini Peluso, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο, τον Γιάννο Περλέγκα, την Καίτη Μανωλιδάκη, τον Δημήτρη Τάρλοου, τη Βάσω Ιατροπούλου, την Κονδυλία Κωνσταντελάκη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τον Γιώργο Φριντζήλα, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη, τη Χριστίνα Κυπραίου, τον Λεωνίδα Χρυσομάλλη, τον Ελισσαίο Βλάχο, καθώς και πολλούς ακόμη αξιόλογους ηθοποιούς, που ζωντανεύουν με ευαισθησία τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση.

Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Ted Regklis, ενώ πρόκειται για μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, των ελληνικών εταιριών παραγωγής Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής εταιρίας παραγωγής Mompracem Films και της γερμανικής διεθνών πωλήσεων και διεθνούς διανομής Beta Film.