Ελεονώρα Μελέτη: «Τα γυναικεία δικαιώματα δεν ανήκουν στα κόμματα, ανήκουν στις γυναίκες»

Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γράφτηκε μια καθαρή πολιτική νίκη με την υπογραφή της Ελεονώρας Μελέτη. Το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «My Voice, My Choice» για την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ. Και αυτό δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο.

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και, ως συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή FEMM, έπαιξε τον ρόλο - κλειδί: χωρίς τη δική της επιμονή, διαπραγμάτευση, δουλειά και πολιτική βούληση, το ψήφισμα δεν θα έφτανε ποτέ στην ολομέλεια. Και χωρίς το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλειοψηφία δεν υπάρχει.

«Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει»

Κατά τη διαδρομή, η συμβολή της Μελέτη χλευάστηκε και από την αριστερά και από την ακροδεξιά. Η ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι ούτε «ναρκοπέδιο» της δεξιάς ούτε «παντιέρα» της αριστεράς. Όταν τα πάντα βάφονται κομματικά, κινδυνεύει να χαθεί η ουσία. Και εδώ η ουσία είναι μία: οι γυναίκες. «Τα γυναικεία δικαιώματα δεν ανήκουν στα κόμματα. Ανήκουν στις γυναίκες. Η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πού γεννήθηκες. Η ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχεις. Η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες», δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ από το βήμα της ολομέλειας.

Το πραγματικό ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι απλό και ξεκάθαρο: «Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες; Όχι στα εύκολα. Όχι όταν είναι της μόδας. Αλλά όταν είναι δύσκολο. Όταν χρειάζεται. Στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, η Ευρώπη δεν πρέπει να κρίνει. Πρέπει να εμπιστεύεται και να στηρίζει».