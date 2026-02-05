Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων 28χρονος Αιγύπτιος στο ΚΥΤ Μαλακάσας

Μία... υπεξαίρεση κάποιων ρούχων πυροδότησε «πολεμικό σκηνικό» στο ΚΥΤ Μαλακάσας ανάμεσα σε 6 Αιγύπτιους, με τον ένα εξ’ αυτών -ηλικίας 28 ετών- να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων, τα οποία μάλιστα βιντεοσκοπήθηκαν προς... παραδειγματισμό και συμμόρφωση.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή (1/2) όταν ο 28χρονος, όπως υποστήριξε, πήρε κάποια ρούχα από τα πράγματα των ομοεθνών του για να τα φορέσει καθώς δεν είχε δικά του. Η πράξη του φαίνεται πως έγινε αντιληπτή το βράδυ της επόμενης ημέρας, με τους άλλους 5 Αιγύπτιους που διαμένουν στον ίδιο οικίσκο να του κάνουν συντονισμένη επίθεση και να τον χτυπάνε στο σώμα και το πρόσωπο, ενώ αμέσως μετά τον έγδυσαν, τον μαστίγωσαν με καλώδιο και έβαλαν να ακουμπάει στην πλάτη του ένα ηλεκτρικό καλώδιο που ήταν συνδεδεμένο με λάμπα (σ.σ. κάτι σαν ηλεκτροσόκ).

Ο ξυλοδαρμός και τα βασανιστήρια του 28χρονου κράτησαν για σχεδόν 3 ώρες, ενώ οι 5 δράστες του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο τα χρήματα που είχε πάνω του. Όπως κατέθεσε το θύμα, οι ομοεθνείς του βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις αυτές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο ΚΥΤ Μαλακάσας και να προχωράνε σε συνολικά 6 συλλήψεις (σ.σ. ανάμεσα τους και το θύμα του ξυλοδαρμού και των βασανιστηρίων, λόγω της κλοπής που έκανε). Μάλιστα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατέσχεσαν και 4 κινητά τηλέφωνα στα οποία αναζητήθηκαν τα βίντεο από τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια.