Βουλή: Ο Κικίλιας ενημερώνει εκτάκτως για την τραγωδία στη Χίο

Ο Βασίλης Κικίλιας ενημερώνει εκτάκτως την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο με θύματα μετανάστες.



Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10:00 στην αίθουσα της Γερουσίας.



Είχε προηγηθεί το επιτακτικό αίτημα της αντιπολίτευσης επί διήμερο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου Πλεύρη στην Ολομέλεια, για άμεση ενημέρωση του Σώματος από τον Βασίλη Κικίλια ως αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.