Σαρώνει η κακοκαιρία: Πλημμύρες στη δυτική Πελοπόννησο - Απεγκλώβισαν οικογένεια από σπίτι

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε αρκετές περιοχές, καθώς σήμερα Πέμπτη (5/2) θεωρείται η «δυσκολότερη» ημέρα της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα.

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους της δημοτικής Κοινότητας Τριφυλίας στη Μεσσηνία, λόγω των έντονων φαινομένων που εκδηλώνονται στην περιοχή. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η eleftheriaonline.gr, από νερά που κατέβασε το βουνό έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου - Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος από τον όγκο των υδάτων.

Προβλήματα παρατηρούνται και στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο, ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όπου αυτά εντοπίζονται, ενώ να σημειώσουμε ότι πριν λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πύργος: Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Η ισχυρή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές της πόλης.

Μετά τα πλημμυρισμένα προαύλια των σχολείων και τους κεντρικούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν και κάτοικοι περιφερειακά της πόλης. Σύμφωνα με το patrisnews.gr, ενδεικτικό της κατάστασης, η οδός Παπαγεωργίου όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Έσπασε η γέφυρα του Ενιπέα στον Πύργο Ηλείας

Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να σπάσει η γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι στην Ηλεία και δέκα οικογένειες να είναι αποκομμένες.

Η διέλευση στη γέφυρα του Ενιπέα ποταμού είναι πλέον αδύνατη.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη δυνατότητα μετακίνησης σε περίπτωση ανάγκης.

Η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κοινότητες της Δυτικής Μάνης

Αρκετές κοινότητες της Δυτικής Μάνης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, λόγω των συνεχιζόμενων καιρικών φαινομένων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.

Στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας–Σπάρτης, στο 82ο χιλιόμετρο, σημειώθηκε νέα κατολίσθηση προκαλώντας εκτεταμένες ρηγματώσεις και επικίνδυνη καθίζηση στο οδόστρωμα.

Μετά από αυτοψία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας διαπίστωσε σοβαρή επικινδυνότητα για τη διέλευση οχημάτων και εισηγήθηκε προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα της 82ης εθνικής οδού που περιλαμβάνει τη θέση Κούπιτσα – Ξυλεργοστάσιο.

Για οχήματα μικρότερα των 3 τόνων, με κατεύθυνση Καλαμάτα ή Σπάρτη και αντίστροφα, προτείνεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της δημοτικής οδού που διέρχεται από τους οικισμούς Λαδά, Αγία Τριάδα και Καρβέλι.

Για οχήματα μεγαλύτερα των 3 τόνων, προτείνεται απαγόρευση κυκλοφορίας μέσω της 82ης εθνικής οδού.

Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση δεν επηρεάζει την πρόσβαση στις κοινότητες Αρτεμισίας, Πηγών και Αλαγονίας, όπου οι οδηγοί μπορούν να κινούνται κανονικά επί της εθνικής οδού, καθώς στα συγκεκριμένα σημεία δεν έχουν εμφανιστεί προβλήματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και καλούν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως και την 30ή Απριλίου 2026, οι Κοινότητες:

Νεοχωρίου – Στούπας,

Αγίου Νικολάου,

Καρδαμύλης,

Καρυοβουνίου,

Πλάτσης,

Νομιτσή,

Αγίου Νίκωνα,

Τραχήλας,

της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμος Δυτικής Μάνης.

Προβλήματα στην Ξάνθη από τις βροχές και τον αέρα

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στην περιοχή της Ξάνθης.

Στο Άλμα Ξάνθης στην περιοχή λατομείου λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ο δρόμος είναι κλειστός από τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με το xanthidaily.gr, ο δρόμος μετατράπηκε κυριολεκτικά σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει και να είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων.

Στην Σταυρούπολη Ξάνθης έκλεισε προσωρινά ο δρόμος λόγω πτώσης δέντρων.

Στο σημείο είναι συνεργεία μαζί με τον Αντιδήμαρχο για την αποκατάσταση με αποτέλεσμα να δοθεί όσο πιο γρήγορα στην κυκλοφορία ξανά ο δρόμος.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αλλά και στο Πετροχώρι Ξάνθης έκλεισε προσωρινά ο δρόμος λόγω σύσσώρευσης φερτών υλικών

Η διέλευση οχημάτων δεν είναι δυνατή έως την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών καθαρισμού και αποκατάστασης.

Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει από χθες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο (6/2)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.