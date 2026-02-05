Σαουδάραβας κόλλησε στα χιόνια στην Ήπειρο - Εγκλωβίστηκε και η οδική βοήθεια

Μία πρωτόγνωρη περιπέτεια βίωσε το πρωί της Πέμπτης (5/2) ένας Σαουδάραβας τουρίστας που έχει επισκεφτεί στην Ήπειρο, όταν η περιοχή επηρεάστηκε από την κακοκαιρία.

Αποχιονιστικό μηχάνημα κινήθηκε λίγο πριν από τις δέκα σήμερα το πρωί για να συνδράμει τον τουρίστα που είχε εγκλωβιστεί στα χιόνια, κοντά στη λίμνη Πηγών Αώου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο Σαουδάραβας ενημέρωσε τις αρχές νωρίς το πρωί, στις επτά περίπου, για την αδυναμία να κινηθεί λόγω των χιονοπτώσεων. Η πρώτη που επιχείρησε να προσεγγίσει το σημείο, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ήταν η οδική βοήθεια.

Ωστόσο, το όχημα της οδικής βοήθειας εγκλωβίστηκε κι αυτό χωρίς να καταφέρει να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο Σαουδάραβας.

Έτσι κινήθηκε αποχιονιστικό μηχάνημα για να προχωρήσει στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και να απεγκλωβιστούν τα οχήματα.

Ο επισκέπτης της περιοχής είναι πολύ καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.