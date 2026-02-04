«Σαρώνει» την Κέρκυρα η κακοκαιρία - Πλημμύρες στο παραλιακό μέτωπο, κλήσεις για πτώσεις δέντρων

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κέρκυρα, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στο νησί να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Όπως αναφέρει το corfutv, ο δρόμος στην παραλιακή της Γαρίτσας έκλεισε καθώς έχει πλημμυρίσει λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα οχήματα να αδυνατούν να τον διασχίσουν.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων, ενώ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και οι φωτεινοί σηματοδότες.

Προβλήματα εξάλλου παρουσιάστηκαν και στις πτήσεις, λόγω των θυελλωδών ανέμων.