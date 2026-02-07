Άστατος ο καιρός την Κυριακή με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το πρωί στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα