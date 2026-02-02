Βροχερό σκηνικό προμηνύει ο Κολυδάς για τα μέσα της εβδομάδας

Το κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, απομακρύνεται από τη χώρα μας. Ωστόσο, οι βροχές δεν θα λείψουν τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως κάνει γνωστό σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι βροχές «δεν θα λείψουν στα μέσα της εβδομάδας». Επισημαίνει όμως ότι τα καιρικά φαινόμενα θα είναι πιο ήρεμα και η θερμοκρασία θα ανεβοκατεβαίνει σε μικρό εύρος.

Ο κ. Κολυδάς τονίζει επίσης ότι από σήμερα το μεσημέρι στην ανατολική νησιωτική χώρα υπάρχει σταδιακή βελτίωση ενώ από αύριο Τρίτη θα σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Από την Τετάρτη το απόγευμα αναμένονται βροχές, αρχικά στα δυτικά και βόρεια και στη συνέχεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο. Την Πέμπτη - Παρασκευή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τόπους, οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και θα ευνοείται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα ανέβει έως την Πέμπτη και στη συνέχεια παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις, καταλήγει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τρίτη (3/2) θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες και λίγες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά τις ανατολικής Μακεδονίας τις πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου θα σχηματιστούν και ομίχλες τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στη Θράκη τους 8 βαθμούς κελσίου, στα υπόλοιπα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 04-02-2026

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα στα δυτικά όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 και τοπικά τους 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια και τη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 05-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην ανατολική Πελοπόννησο, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 06-02-2026

Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 07-02-2026

Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.