Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει 2 εκατ. προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Έτοιμα τα στοιχεία για εισοδήματα, δαπάνες και τεκμήρια, μαζί με το εκκαθαριστικό της εφορίας, θα βρουν φέτος στο Taxis 2 εκατ. φορολογούμενοι από 1,3 εκατ. το 2025 καθώς η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρώσει τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης με βάση τα δεδομένα που θα αποστείλουν εργοδότες, δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες.



Ωστόσο για να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να «τσεκάρουν» τα στοιχεία και να διορθώσουν τυχόν λάθη κενά ή παραλείψεις, υποβάλλοντας οι ίδιοι τη δήλωση πριν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πατήσει το κουμπί της αυτόματης αποστολής.



Τα πεδία στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά είναι:



- Το ύψος του εισοδήματος: Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση. Ωστόσο οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.



- Τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) για να τα προσκομίσουν στην εφορία σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο.

Τεκμήρια διαβίωσης

-Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς αν το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Μπορούν να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές δωρεές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια.



- Τα προστατευόμενα τέκνα καθώς μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ.



Οι φορολογούμενοι με προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις δηλώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα εξής:



1. Μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνούν με το περιεχόμενο της. Αν δεν υποβάλουν δήλωση η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη δήλωση με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Μεταβολή των στοιχείων

2. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία θα ειδοποιηθούν προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή, να δουν τα νέα δεδομένα και ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.



3. Ο φόρος εισοδήματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε και για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που κοινοποιείται στον φορολογούμενο. Μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου.



4. Η οφειλή αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου του σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.