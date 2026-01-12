Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Τι πρέπει να κάνουν οι έγγαμοι

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από έγγαμους φορολογούμενους, ενόψει των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025.

Ποιοι πρέπει να κάνουν ενέργεια

Όσοι είχαν επιλέξει χωριστή δήλωση πέρυσι και δεν επιθυμούν αλλαγή, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο γάμος.

Μόνο αν θέλουν να ανακαλέσουν την επιλογή τους, απαιτείται είσοδος στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση ανάκλησης και νέας επιθυμίας για χωριστή δήλωση, η επιλογή πρέπει να γνωστοποιηθεί εκ νέου από τουλάχιστον έναν από τους δύο συζύγους.

Προθεσμία – πού γίνεται η γνωστοποίηση

Η γνωστοποίηση ή ανάκληση της επιλογής μπορεί να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 μέσω της διαδρομής:

Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης

(είτε από τον ίδιο τον φορολογούμενο με προσωπικούς κωδικούς, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή).

Τι πρέπει να ξέρετε – Οι βασικές απαντήσεις

Τι γίνεται αν δεν δηλώσει κανείς χωριστή δήλωση έως 28/2;

Υποβάλλεται αυτόματα κοινή δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Υπάρχει συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων;

Όχι. Ακόμη και στις κοινές δηλώσεις, η βεβαίωση φόρου γίνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο.

Επηρεάζονται τα επιδόματα;

Όχι. Η υποβολή χωριστής δήλωσης δεν επηρεάζει τη χορήγηση επιδομάτων.

Αν οι σύζυγοι έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία;

Δεν απαιτείται υποχρεωτικά χωριστή δήλωση, καθώς η φορολογική μεταχείριση είναι ήδη διακριτή.

Πώς δηλώνεται η κύρια κατοικία;

Στον πίνακα 5 του Ε1, με το ποσοστό ιδιοκτησίας, μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης που αντιστοιχεί σε κάθε σύζυγο.

Αν κάποιος δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης, δηλώνει στον πίνακα 6 «συνοίκηση με σύζυγο».

Πώς δηλώνονται τα παιδιά;

Τα τέκνα από κοινό γάμο δηλώνονται και από τους δύο συζύγους ως εξαρτώμενα μέλη.

Το εισόδημα ανήλικου τέκνου ποιος το δηλώνει;

Ο γονέας με το μεγαλύτερο εισόδημα, εφόσον το τέκνο δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Τεκμήρια και αποδείξεις «μοιράζονται;

Όχι. Στις χωριστές δηλώσεις, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις αφορούν αποκλειστικά τον κάθε σύζυγο. Δεν υπάρχει μεταφορά ή συμψηφισμός.

Χρειάζονται προσωπικοί κωδικοί και για τους δύο;

Ναι. Και οι δύο σύζυγοι πρέπει να διαθέτουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Τι να κρατήσεις

Η χωριστή δήλωση δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, αλλά συνειδητή φορολογική επιλογή. Αν σε συμφέρει, πρέπει να το δηλώσεις έγκαιρα. Αν δεν κάνεις τίποτα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, το σύστημα σε πάει αυτόματα στην κοινή δήλωση , χωρίς δεύτερη ευκαιρία.