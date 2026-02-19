ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ ενώνουν δυνάμεις για τα «μαύρα ενοίκια»

Ακόμη ένα «όπλο» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και στον εξορθολογισμό της αγοράς ακινήτων επιστρατεύει τις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα εντός του Μαρτίου το Υπουργείο Οικονομικών.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ( ΜΙΔΑ ) έρχεται με στόχο να εγκαθιδρύσει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στην κυβέρνηση προσδοκούν ότι οι πολυεπίπεδοι, οι συστηματικότεροι και εκ των πραγμάτων αποτελεσματικότεροι έλεγχοι, που θα ακολουθήσουν θα συμβάλλουν στον εντοπισμό και εν τέλει στο δραστικό περιορισμό των «μαύρων» ενοικίων, των αδήλωτων τετραγωνικών αλλά και των…κρυφών εκμεταλλεύσεων, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις, όπου κλειστά ακίνητα στα χαρτιά, φιλοξενούν στην πραγματικότητα ενοικιαστές με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ διαφυγόντα έσοδα για το Κράτος