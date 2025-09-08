Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: Θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση

Απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δηλώνει η Κύπρος, δια στόματος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Λίγες ώρες μετά τις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το έργο γεωστρατηγικής σημασίας και τόνισε ότι η Λευκωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πράξουν το ίδιο.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι, επισήμανε τρία βασικά σημεία:



Πρώτον, όπως σημείωσε, η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Δεύτερον, τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.



Τρίτον, αναφέρθηκε στη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας που συνδέεται με το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.