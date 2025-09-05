Ελλάδα - Κύπρος σε ηλεκτροσόκ

Ελλάς-Κύπρος, δύο κράτη ένας λαός. Και όσο πρόσφατη είναι η ανατριχίλα από την ανάκρουση του κοινού εθνικού μας ύμνου Λεμεσό, στα πλαίσια του Ευρωμπάσκετ, άλλο τόσο απογοητευτικό είναι το «ηλεκτροσόκ» που πάθαμε με την τύχη του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Η Ελλάδα διαβεβαίωνε ότι το έργο θα γίνει και μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών τόσο γραπτώς στην Realnews όσο και προφορικώς στο Action24, με κατηγορηματικό τρόπο προσπάθησε να διαλύσει την εύλογη καχυποψία και την επιμονή των δημοσιογράφων να ρωτούν για την πορεία του έργου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν Κυριακή εις τας Αθήνας, την Τέταρτη το απόγευμα ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Κεραυνός στην Κύπρο μιλούσε για εγκατάλειψη του έργου επειδή δεν είναι βιώσιμο.

Βεβαίως αν όλοι κεραυνοβολήθηκαν από τις δηλώσεις Κεραυνού, έπαθαν ηλεκτροσόκ ακούγοντας από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη να ενημερώνει ότι πραγματοποιείται έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα Λάουρα Κοβέτσι. Η δήλωση άγνοιας για την έρευνα από την ελληνική πλευρά απλά επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα πιάστηκε στον ύπνο. Πέρα από το ίδιο το έργο που στόχος του είναι το τέλος της ηλεκτρικής απομόνωσης της μεγαλονήσου όπως και της οικονομικής διάστασης που ξεπερνά κατά πολύ τα 650 εκατομμύρια της ευρωπαϊκής συνεισφοράς, πέρα και από το ποινικό κομμάτι που ερευνά η κ.Κοβέτσι, αποδεικνύεται ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν βρίσκονται καν σε ένα αποδεκτό επίπεδο επικοινωνίας.

Πολλοί θα επικαλεστούν τις τεχνικές δυσκολίες της διασύνδεσης που είναι πραγματικές όπως είναι και οι Τουρκικές πιέσεις για να υλοποιηθεί ένα έργο που συζητιέται από το 2010. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ Αθηνών-Λευκωσίας είναι αδικαιολόγητη και σίγουρα προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο ενδιαφέρονται οι χειριστές της υπόθεσης για την ζημιά που προκαλούν στην εθνική εικόνα ενότητας. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα δωδεκάρια στην Eurovision και ο κοινός εθνικός ύμνος δεν αρκούν για να σβήσουν το «η Κύπρος κείται μακράν».