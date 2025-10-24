Ο ρόλος που (δεν) διεκδικεί ο Βενιζέλος και ο «υπνοβάτης» πρωθυπουργός

Ρητά και κατηγορηματικά το είπε αυτή τη φορά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. «Δεν διεκδικώ ρόλο στην ενεργό πολιτική». Αυτή την απάντηση έδωσε στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών χθες το απόγευμα, με θέμα το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που έχει περάσει στη φάση της μεταπολιτικής και ως εκπρόσωπος του Κύκλου Ιδεών σημείωσε: «Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, είμαστε δεξαμενή σκέψης που υπερβαίνει τα κόμματα και προσπαθεί να δει τα θέματα από άλλη οπτική γωνία που έχει μια ιστορική συνείδηση».

Με τον τρόπο αυτό έκλεισε, επί του παρόντος τουλάχιστον, την όποια φημολογία είχε αναπτυχθεί περί ψηφοδελτίου Επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ ή και άλλους ανώτερους ρόλους στην πολιτική ζωή.

Πάντως, ο κ. Βενιζέλος αναφορικά με την προηγούμενη αναφορά του πριν από μία εβδομάδα, που ενόχλησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», διευκρίνισε ότι δεν είπε ότι η χώρα στερείται κυβέρνησης.

Έθεσε όμως ένα δίλημμα για τη χώρα που πάλι εμπεριείχε αιχμή για το Μαξίμου, τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη. «Το δίλημμα», υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «είναι υπνοβασία ή αφύπνιση. Αν πρόκειται να συνεχίσουμε σε συνθήκες υπνοβασίας, μπορούμε να κάνουμε εκλογές και να επιλέξουμε τον υπνοβάτη που θα ηγηθεί».

Στο σημείο εκείνο το ακροατήριο τον χειροκρότησε και συνεχίζοντας πήρε -εμμέσως πλην σαφώς- απόσταση από το κυβερνητικό πρόταγμα ότι μόνο η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέχουν σταθερότητα και πρέπει πάση θυσία να επανεκλεγούν αυτοδύναμοι.

«Η εκδοχή που θα μας οδηγήσει σε μια συνεχιζόμενη υπνοβασία είναι να αποδεχθούμε το αφήγημα που λέει ότι στο όνομα της κυβερνητικής σταθερότητας, που σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση με ισχυρό πρωθυπουργό, πρέπει να θυσιάσουμε όλα τα άλλα. Και δεν έχουμε εναλλακτική λύση για αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση. Άρα τι θα κάνουμε; Πρέπει να αποδεχθούμε τη μόνη προσφερόμενη πρόταση...», σχολίασε, χαρακτηρίζοντας επιδερμική τη συζήτηση που μένει μόνο στην πολιτική αριθμητική, στα ποσοστά των κομμάτων και τα σενάρια των εκλογών.

«Δεν θέλω να απαντήσω στο επίπεδο αυτό γιατί θεσμικά η συνταγματική μηχανική προσφέρει λύσεις, το θέμα είναι λύσεις προς τι; Θέλουμε να αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη του δημοσίου διαλόγου, μια άλλη προσέγγιση», κατέληξε ο κ. Βενιζέλος, προσπαθώντας να ισορροπήσει, αλλά τα προσεκτικά καρφιά του τα είχε ρίξει και πάλι...