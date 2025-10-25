Στο Πρώτο Νεκροταφείο η ταφή του Σαββόπουλου - Με τη «Συννεφούλα» αναχώρησε η πομπή από τη Μητρόπολη

Λίγο πριν της 15:30 έφτασε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών η πομπή που συνοδεύει τη σορό του Διονύση Σαββόπουλου στην τελευταία του κατοικία.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε τη νεκροφόρα ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που σιγοτραγουδούσαν μεγάλες του επιτυχίες. Τραγικές φιγούρες η αγαπημένη του σύζυγος ο γιος του αλλά και ο εγγονός του.

Η οικογένεια, οι φίλοι και πλήθος κόσμου συνοδεύουν τραγουδώντας τον «Νιόνιο» στην τελευταία του κατοικία pic.twitter.com/w8Cfhm1p2v — Flash.gr (@flashgrofficial) October 25, 2025

Με τη «Συννεφούλα» αναχώρησε η πομπή

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε η στιγμή που το φέρετρο του σπουδαίου μουσικού έβγαινε από τον ιερό ναό της Μητρόπολης Αθηνών ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έπαιζε την «Συννεφούλα».

Λίγο μετά τις 14:30, και αφού ακούστηκαν οι επικήδειοι λόγοι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πρώην προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της Αγγελικής Κοτανίδου, καθηγήτριας Πνευμονολογίας, γιατρός του Διονύση Σαββόπουλου, του συγγραφέα και προσωπικού του φίλου Γιώργου Σκαμπαρδώνη, του Σταμάτη Φασουλή, της Δήμητρας Γαλάνη, του Αλέξη Κυριτσόπουλου, του γιο του Κορνήλιου Σαββόπουλος και του εγγονού του, Διονύση η σορός κατευθύνεται προς το Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί θα τελεστεί η ταφή του σπουδαίου μουσικού.

Από νωρίς το πρωί η σορός του σπουδαίου τραγουδοποιού εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα πριν μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών.

Ο επικήδειος του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας εκ των παρευρισκομένων στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που εκφώνησε επικήδειο λόγο το πρωί του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών.

«Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής του, αλλά έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα. Ο Νιόνιος συμβάδισε με τη ζωή της χώρας σε όλη του τη ζωή, δίνοντάς μας ώθηση χαράς στις δύσκολες ανηφόρες και προειδοποιώντας μας. Έχοντας την δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι' αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική.», ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον Άγγελο - Εξάγγελο, «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής».

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά

κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας

Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά

κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας

Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει

και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει

καλύτερα να μη μάς πει κανένα

Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή».

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν δέχτηκε ποτέ αξιώματα», επισήμανε προσθέτοντας ότι ανήκει στους λίγους που ενώ μας ψυχαγωγούν, μας καθορίζουν. Κατέστη ο χρονογράφος του ελληνικού ταξιδιού επί μισό και πλέον αιώνα. Η κληρονομιά του αποτελεί κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

«Νιόνιο μας, θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου. Θα σε σκεφτόμαστε κάθε φορά που ένας νέος πιάνει μια κιθάρα αλλά και κάθε φορά που κοιτιόμαστε σε έναν καθρέφτη. Με τα καλά μας και τα στραβά μας», είπε.

Ο επικήδειος της Δήμητρας Γαλάνη

«Έχουν γράψει και έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Κατάφερες να μας ενώσεις όλους ο κόσμος τα έχει πει όλα, τα έχει νιώσει όλα και πώς αλλιώς να ήταν, αφού μας έχεις χαρίσει τόσα δώρα. Ευχαριστώ. Σε ένα από όσα γράφτηκαν, διάβασα: «Ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας». Από εκεί πιάστηκα, από τον ρυθμό της καρδιάς μου, για να σε αποχαιρετήσω.

Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο! Εσύ όμως θα λείπεις, θα μου λείπεις, γιατί είσαι βαθιά ριζωμένος μέσα μου. Ήμουν εκεί, στα γλέντια μας με τις κιθάρες.

Κρεμόμουν από το στόμα σου όταν μιλούσες. Στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούργιο σου δίσκο. Κάθε φορά που σε έβλεπα στις παραστάσεις, είχα έναν κόμπο στον λαιμό.

Ξεκουράσου τώρα, Διονύση. Ήξερες πάντα ακριβώς τι να παίξεις, για τα παιδιά που θα έρθουν, για όλους μας. Ήξερες ποια είναι η ταυτότητα αυτού του τόπου.

Ήμουν και θα είμαι πάντα κοντά σου. Στο καλό, Διονύση και σε ευχαριστούμε για όλα».

Καλλιτέχνες και πολιτικοί λένε αντίο στον «Νιόνιο»

Πρώτος έφτασε στο παρεκκλήσι ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Θηβαίος. Στις δηλώσεις του ανέφερε «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα».

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», πρόσθεσε.

Στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου βρέθηκε από νωρίς και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη του. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε χαρακτηριστικά «Ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλου με τον δικό μου τρόπο. Ένα άνθρωπο για τον οποίο η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος, δεν ισχύει». «Υπήρξε μοναδικός και για αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι» προσέθεσε αποχωρώντας από το σημείο.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος έφτασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Μητρόπολη.

Παράλληλα η μπάντα του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό παίζοντας πένθιμα εμβατήρια

Δείτε φωτογραφίες από το λαϊκό προσκύνημα

Άνθρωποι από κάθε ηλικία και υπόβαθρο εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στο πλήθος και τις αναφορές του ξεχώριζαν θαυμαστές των διαφορετικών περιόδων και συμπεριφορών του συνθέτη.

Όλοι ανεξαιρέτως προτιμήσεων διατύπωναν το θαυμασμό τους για τις συνθέσεις του Σαββόπουλου, που βρέθηκαν στα χείλη όλων των Ελλήνων, καθώς με τη μελωδία τους, τη μείξη τους με παραδοσιακούς και ρεμπέτικους δρόμους, αλλά και τη λυρικότητα και βαθύ ποιητικό στοχασμό του στίχου του, εξέφραζε βαθιά την ελληνική ψυχή και τις σοβαρές διακυμάνσεις της μεταπολεμικής ιστορικής της πορείας.

Ανάμεσα στα στέφανα που έχουν κατατεθεί εις μνήμη του Δ. Σαββόπουλου ξεχωρίζουν αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του πουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτης, της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ισίδωρου Κούβελου, του Ρ/Σ Μελωδία, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος, του προέδρου της ΓΣΕΕ Ν. Παναγόπουλου, του Μεγάρου Μουσικής, των εκδόσεων Πατάκη κι άλλων στενών φίλων ή θαυμαστών του έργου του.

