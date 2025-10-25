Πλήθος κόσμου και προσωπικοτήτων στη Μητρόπολη για το αντίο στον «Νιόνιο» - Στις 13:00 η κηδεία

Με ένα λουλούδι, στίχους από τα τραγούδια του και δάκρυα στα μάτια, ο κόσμος προσήλθε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών από νωρίς το πρωί για να πει το ύστατο χαίρε στον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο.

Η σορός του μεγάλου τραγουδοποιού εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 08:30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 11:30.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της Μητρόπολης όπου αναμένεται στις 13:00 να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια. Τη σορό συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Επικήδειο στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου θα εκφωνήσουν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

Μόλις ολοκληρωθεί, η πομπή θα κατευθυνθεί προς το Α' Νεκροταφείο Αθηνών όπου και θα ενταφιαστεί. Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου γίνεται δημοσία δαπάνη.:

Καλλιτέχνες και πολιτικοί λένε αντίο στον «Νιόνιο»

Πρώτος έφτασε στο παρεκκλήσι ο γνωστός τραγουδιστής Χρήστος Θηβαίος. Στις δηλώσεις του ανέφερε «Έχουμε μιλήσει όλοι, όλος ο κόσμος μιλάει με τα πιο σπουδαία λόγια για αυτόν τον υπέροχο Έλληνα. Πραγματικά, έφυγε το πρωτότυπο και μείνανε τα αντίγραφα».

«Σπουδαίος, σπουδαίος ποιητής, σπουδαίος ερμηνευτής, σπουδαίος συνθέτης. Ήμουν εχθές στο σούπερ μάρκετ και ο κόσμος έρχονταν να τον συλλυπηθεί, ότι υπήρχε μια απώλεια ενός ευρύτερου κοινωνικού κύκλου, όπως είναι ο δικός μας των τραγουδοποιών, των καλλιτεχνών. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Το ξανασκέφτηκα και νομίζω πως ο κόσμος συλλυπάται ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια», πρόσθεσε.

Ο Χρήστος Θηβαίος έφτασε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για να αποχαιρετήσει τον Διονύση Σαββόπουλο / Eurokinissi

Στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου βρέθηκε από νωρίς και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ο οποίος άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη του. Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο κ. Κακλαμάνης σημείωσε χαρακτηριστικά «Ήρθα να αποχαιρετήσω τον Διονύση Σαββόπουλου με τον δικό μου τρόπο. Ένα άνθρωπο για τον οποίο η λαϊκή ρήση ουδείς αναντικατάστατος, δεν ισχύει». «Υπήρξε μοναδικός και για αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος. Καλό του ταξίδι» προσέθεσε αποχωρώντας από το σημείο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, απέτισε φόρο τιμής στον Διονύση Σαββόπουλο / Eurokinissi

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος έφτασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί στη Μητρόπολη.

Eurokinissi

Παράλληλα η μπάντα του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό παίζοντας πένθιμα εμβατήρια

H μπάντα του Δήμου Αθηναίων στο λαϊκό προσκύνημα στον Διονύση Σαββόπουλο pic.twitter.com/G4SSlhQb94 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 25, 2025

Δείτε φωτογραφίες από το λαϊκό προσκύνημα

Άνθρωποι από κάθε ηλικία και υπόβαθρο εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα στο πλήθος και τις αναφορές του ξεχώριζαν θαυμαστές των διαφορετικών περιόδων και συμπεριφορών του συνθέτη.

Όλοι ανεξαιρέτως προτιμήσεων διατύπωναν το θαυμασμό τους για τις συνθέσεις του Σαββόπουλου, που βρέθηκαν στα χείλη όλων των Ελλήνων, καθώς με τη μελωδία τους, τη μείξη τους με παραδοσιακούς και ρεμπέτικους δρόμους, αλλά και τη λυρικότητα και βαθύ ποιητικό στοχασμό του στίχου του, εξέφραζε βαθιά την ελληνική ψυχή και τις σοβαρές διακυμάνσεις της μεταπολεμικής ιστορικής της πορείας.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Ανάμεσα στα στέφανα που έχουν κατατεθεί εις μνήμη του Δ. Σαββόπουλου ξεχωρίζουν αυτά του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του πουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτης, της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ισίδωρου Κούβελου, του Ρ/Σ Μελωδία, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος, του προέδρου της ΓΣΕΕ Ν. Παναγόπουλου, του Μεγάρου Μουσικής, των εκδόσεων Πατάκη κι άλλων στενών φίλων ή θαυμαστών του έργου του.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Eurokinissi

undefined

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω της κηδείας αλλά και της πομπής προς το Α' Νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας τους από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Αιόλου , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς. Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η επιθυμία της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.