Μάρα Θρασυβουλίδου: Συγκλονισμένη στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο της Γιώργο Νιάρχο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνος στο κοιμητήριο της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Νιάρχου που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά την 28η Οκτωβρίου βυθίζοντας στο πένθος τη σύζυγό του Μάρα Θρασυβουλίδου και την κόρη του Αριάδνη Νιάρχου.



φωτογραφία NDP

Τραγική φιγούρα

Στο νεκροταφείο της Κηφισιάς βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31/10 η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του εκλιπόντος Γιώργου Νιάρχου που ήταν διακεκριμένος μαέστρος, συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας.

Τραγική φιγούρα ήταν η σύζυγός του, που έμοιαζε χαμένη μέσα στο πλήθος μη μπορώντας να χωνέψει όλα αυτά τα τραγικά που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και προσπαθώντας να βάλει τις σκέψεις και τα συναισθήματά της σε τάξη.

Δίπλα της στον κόσμο εντοπίσαμε τον Σπύρο Μπιμπίλα, αλλά και τον Παναγιώτη Πετράκη.

Η θλιβερή ανακοίνωση

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος, έφυγε ξαφνικά από την ζωή εχθές το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο», είχε γράψει η Θρασυβουλίδου στο Facebook το απόγευμα της 28ης, ουσιαστικά ανακοινώνοντας έτσι τον χαμό του αγαπημένου της συζύγου.