Το τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά - Στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Ελληνικό η κηδεία

Τον Άλκη Γιαννακά που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου αποχαιρετούν αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ελληνικού η οικογένειά του, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του.

Στην εκκλησία έφτασε, υποβασταζόμενη από την ανιψιά της, η σύντροφός του Κατερίνα, με την οποία ο Γιαννακάς ήταν ζευγάρι εδώ και 25 χρόνια. Λίγο μετά στον χώρο κατέφτασαν ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Κώστας Πρέκας, η Άννα Φόνσου και η Νάντια Καραγιάννη.

«Ήθελε να είναι ήσυχος»

Η σύντροφός του ήταν εκείνη που γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μιλώντας πριν από μερικές μέρες στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς.

Δεν είχε καταλάβει την αξία του. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή. Ήθελε να είναι ήσυχος, να βγαίνει με τους φίλους του και δεν ήθελε να είναι στα κανάλια, αλλά ούτε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Αυτό θέλω να το σεβαστώ απόλυτα για τον Άλκη».

Καριέρα ως… «Ρεμάλι»

Ο Άλκης Γιαννακάς θα μείνει αξέχαστος στο κοινό από την ταινία «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), όπου έκανε έναν ωραίο κακό! Στο σινεμά πάντως έπαιξε κυρίως ρόλους του καλού παιδιού. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε τo θέατρο και επέλεξε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.