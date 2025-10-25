«Ξεκουράσου τώρα Διονύση»: Ο συγκινητικός επικήδειος της Δήμητρας Γαλάνη στον Σαββόπουλο

Ρίγη συγκίνησης έχει σκορπίσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου η κηδεία του οποίου τελέστηκε παρουσία πλήθους πολιτικών, εκπροσώπων της τέχνης αλλά και απλού κόσμου το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Η σορός του σπουδαίου τραγουδοποιού εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα πριν μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών. Εκεί, μετά την εξόδιο ακολουθία, επικήδειους στη μνήμη του εκφώνησαν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του.

Ο επικήδειος της Δήμητρας Γαλάνη

«Έχουν γράψει και έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Κατάφερες να μας ενώσεις όλους ο κόσμος τα έχει πει όλα, τα έχει νιώσει όλα και πώς αλλιώς να ήταν, αφού μας έχεις χαρίσει τόσα δώρα. Ευχαριστώ. Σε ένα από όσα γράφτηκαν, διάβασα: «Ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας». Από εκεί πιάστηκα, από τον ρυθμό της καρδιάς μου, για να σε αποχαιρετήσω.



Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο! Εσύ όμως θα λείπεις, θα μου λείπεις, γιατί είσαι βαθιά ριζωμένος μέσα μου. Ήμουν εκεί, στα γλέντια μας με τις κιθάρες.

Κρεμόμουν από το στόμα σου όταν μιλούσες. Στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούργιο σου δίσκο. Κάθε φορά που σε έβλεπα στις παραστάσεις, είχα έναν κόμπο στον λαιμό.

Ξεκουράσου τώρα, Διονύση. Ήξερες πάντα ακριβώς τι να παίξεις, για τα παιδιά που θα έρθουν, για όλους μας. Ήξερες ποια είναι η ταυτότητα αυτού του τόπου.



Ήμουν και θα είμαι πάντα κοντά σου. Στο καλό, Διονύση και σε ευχαριστούμε για όλα».