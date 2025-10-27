«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου» λέει ο Παύλος Πολάκης

«Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, που τοποθετήθηκε για την απουσία στελεχών της Αριστεράς από το στερνό κατευόδιο στον σπουδαίο τραγουδοποιό.

Ο Παύλος Πολάκης γράφει ακόμη πως «ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε» και συμπληρώνει για τον μεγάλο καλλιτέχνη ότι «τα νιάτα του τα αποστράφηκε».

Με την ανάρτησή του, ο Χανιώτης βουλευτής υπενθύμισε στους ακολούθους του ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός τον είχε αποκαλέσει «αρκουδιάρη» το 2019 κι εκείνος του είχε απαντήσει σε οξύ τόνο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημοσίου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε !!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, το Βορίδη κλπ κλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ ,της και καλά «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς», είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λόγο του τύπου: «οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες»!!!!!!!

Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει….

Βρε ουστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!!

Καλά κάναμε και δεν πήγαμε !

Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!

ΥΓ στη φωτο θυμίζω την τελευταία φορά που ασχολήθηκα -μετά από αισχρή πρόκληση-με τον εκλιπόντα!».