Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο: Δεν με εκπλήσσουν τέτοιες άθλιες πρακτικές

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά από την επίθεση με αυγά που δέχτηκε από αγνώστους το βράδυ του Σαββάτου 25/10 σε εστιατόριο που δειπνούσε με την οικογένειά του προχώρησε ο Μάκης Βορίδης.

«Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», προσέθεσε στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή.

Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», αναφέρει ο πρώην υπουργός.

Μαρινάκης για επίθεση: Η χειρότερη μορφή φασισμού, δεν μας φοβίζουν

Στην καταδίκη της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο όπου δειπνούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο Κρήτης προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πάυλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι η επίθεση αποτελεί «τη χειρότερη μορφή φασισμού» ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού.

Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός.

Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».