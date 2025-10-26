Μαρινάκης για επίθεση κατά Βορίδη: Η χειρότερη μορφή φασισμού, δεν μας φοβίζουν

Στην καταδίκη της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο όπου δειπνούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο Κρήτης προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πάυλος Μαρινάκης.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι η επίθεση αποτελεί «τη χειρότερη μορφή φασισμού» ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού.

Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός.

Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».