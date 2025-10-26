Μαρινάκης για επίθεση κατά Βορίδη: Η χειρότερη μορφή φασισμού, δεν μας φοβίζουν
Ο Μάκης Βορίδης δέχτηκε επίθεση από αγνώστους το βράδυ του Σαββάτου ενώ βρισκόταν με την οικογένειά του σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στην καταδίκη της επίθεσης κατά του Μάκη Βορίδη το βράδυ του Σαββάτου σε εστιατόριο όπου δειπνούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο Κρήτης προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Πάυλος Μαρινάκης.
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι η επίθεση αποτελεί «τη χειρότερη μορφή φασισμού» ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».
Ολόκληρη η ανακοίνωση
«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού.
Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός.
Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».