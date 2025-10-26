Δένδιας για επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη: Όνειδος για τη δημοκρατία

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Μυλωνάκης: Να μη γυρίσουμε στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας

Τη συμπαράστασή του όμως εξέφρασε και ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι «γνωστοί - άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής.

Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον @MakisVoridis στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του.

Δεν φοβίζουν όμως κανένα.

Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία.