Εικόνες καταστροφής στο Γυμνάσιο Ραφήνας - Ζημιές και βανδαλισμοί μετά την κατάληψη

Πριν από περίπου ένα μήνα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, με τα σχολικά συγκροτήματα να λάμπουν και η εκκίνηση να γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις, στην Ραφήνα όμως ξεκίνησαν μαζί και οι καταλήψεις που στην ουσία οδήγησαν σε εικόνες καταστροφής και βανδαλισμού.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου εξέφρασε την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του για τις φθορές που προκλήθηκαν από άγνωστα, μέχρι στιγμής, άτομα. Όπως διαπιστώθηκε κατά την επίσκεψη της Δημάρχου, Δήμητρας Τσεβά, και συνεργείων του Δήμου, οι εικόνες ήταν καταστροφικές: σπασμένος σχολικός εξοπλισμός, φθαρμένες αίθουσες και κατεστραμμένες υποδομές.

«Με βαθιά λύπη και έντονη αγανάκτηση, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ενημερώνει τους δημότες ότι αμέσως μετά τη λήξη της κατάληψης, στο Γυμνάσιο Ραφήνας διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και καταστροφές από βανδαλισμούς αγνώστων. Οι εικόνες που αντίκρισαν τα συνεργεία του Δήμου, μαζί με τη Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά, είναι αποκαρδιωτικές, με σοβαρές ζημιές σε αίθουσες, εξοπλισμό και υποδομές του σχολείου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το irafina.gr, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών. Παράλληλα, ο Δήμος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πρόληψης, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

«Δυστυχώς, η ανευθυνότητα και η καταστροφική μανία ορισμένων ατόμων οδήγησαν σε εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή. Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση των ζημιών, με στόχο την ταχεία επαναφορά του σχολείου στην κανονικότητα. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Το σχολείο είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την εκπαιδευτική κοινότητα, προστατεύοντας τις υποδομές και προάγοντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον για όλους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Δείτε φωτογραφίες:

irafina.gr

irafina.gr

irafina.gr