Χανιά: Στην αστυνομία μαθητές γιατί είχαν κάνει κατάληψη υπέρ της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η κλήση ανήλικων μαθητών σε απολογία σε αστυνομικό τμήμα, επειδή τον περασμένο Οκτώβριο είχαν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις συμπαράστασης στον τότε απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρας ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Το περιστατικό συνέβη στα Χανιά, όπου πριν λίγες ημέρες τρεις μαθητές του Μουσικού Σχολείου κλήθηκαν σε απολογία στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων που σχετίζονται με κατάληψη στο σχολείο. Η κατάληψη είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2025, όταν ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιούσε απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Μετά την κλήση, οι μαθητές πήγαν στο αστυνομικό τμήμα με τη συνοδεία των γονέων και των κηδεμόνων τους, παρέλαβαν τη δικογραφία και ζήτησαν παράταση προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για την απολογία τους.

«ως Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων βρεθήκαμε στο σχολείο από την πρώτη σχεδόν στιγμή, νιώσαμε συγκίνηση και ελπίδα βλέποντας τα παιδιά, αντί να παίζουν παιχνίδια στο κινητό ή να ψάχνουν για τα νέα μοδάτα παπούτσια που θα αγοράσουν, εκφράζουν έμπρακτα την υποστήριξή τους σε έναν άνθρωπο που ζητούσε, με τον δικό του τρόπο, δικαιοσύνη για το πεθαμένο παιδί του».

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά:

Η παρέμβαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Χανίων

«Με μεγάλη λύπη, απογοήτευση αλλά και θυμό, πληροφορηθήκαμε ότι στις 29 Απριλίου 2026 τρεις μαθητές του σχολείου μας κλήθηκαν σε απολογία από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, ως ύποπτοι τέλεσης αδικημάτων που σχετίζονται με κατάληψη στο Μουσικό Σχολείο Χανίων, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025, για την υποστήριξη του τότε απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που είχε χάσει τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Οι τρεις μαθητές, συνοδεία των γονέων τους, παραβρέθηκαν στις 4 Μαΐου 2026 στο Α.Τ. Χανίων, όπου παρέλαβαν τη δικογραφία και ζήτησαν παράταση προκειμένου να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για την απολογία τους. Παράλληλα, ενημέρωσαν με επιστολή τον Σύλλογο Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Χανίων (ΜΣΧ) για τα γεγονότα, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του ΜΣΧ.

Απογοητευτήκαμε όταν μάθαμε ότι αφορμή της κλήσης σε απολογία ήταν καταγγελία γονέα του ΜΣΧ και μέλους του Συλλόγου μας, ο οποίος επικαλέστηκε κλειστές πόρτες που αντίκρισε το παιδί του πηγαίνοντας στο σχολείο, καθώς και ανησυχία για την ασφάλειά του.

Προφανώς δεν θεωρούμε την κατάληψη νόμιμο μέσο διεκδίκησης. Πρέπει να ομολογήσουμε όμως, μιας και ως Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων βρεθήκαμε στο σχολείο από την πρώτη σχεδόν στιγμή, ότι νιώσαμε συγκίνηση και ελπίδα βλέποντας τα παιδιά, αντί να παίζουν παιχνίδια στο κινητό ή να ψάχνουν για τα νέα μοδάτα παπούτσια που θα αγοράσουν, να εκφράζουν έμπρακτα την υποστήριξή τους σε έναν άνθρωπο που ζητούσε, με τον δικό του τρόπο, δικαιοσύνη για το πεθαμένο παιδί του.

Οφείλουμε ακόμη να παρατηρήσουμε ότι το σύνολο της μαθητικής κοινότητας λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κατάληψης με τρόπο υποδειγματικό, ειρηνικό, εξαιρετικά ώριμο και δημοκρατικό, χωρίς να γίνει καμία φθορά στις εγκαταστάσεις του σχολείου και χωρίς να απαγορευτεί σε κανέναν απολύτως η είσοδος στους χώρους αυτούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί διδάσκοντες του σχολείου, ευρισκόμενοι στον χώρο, προέβησαν σε ενυπόγραφη ανακοίνωση υποστήριξης των μαθητών, ενώ και ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, κ. Γ. Ψαράκης, συνοδευόμενος από τον διευθυντή του σχολείου και μέλη του 15μελούς των μαθητών, μπήκε μέσα στο κτίριο και περιηγήθηκε για ώρα στους χώρους του, συζητώντας για τα γενικότερα προβλήματα και τις ελλείψεις του σχολείου.

Η απογοήτευσή μας έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο διευθυντής του σχολείου, την ίδια μέρα της κατάληψης (06/10/2025) και κατόπιν τηλεφωνικής κλήσης από το Α.Τ. Χανίων, προσήλθε για κατάθεση όπου, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέθεσε λίστα με τα ονόματα του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών, διευκρινίζοντας ποιος είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας, οι οποίοι στη συνέχεια κλήθηκαν ως ύποπτοι και είναι ακριβώς οι τρεις που θα σηκώσουν το βάρος μιας υπόθεσης η οποία στηρίζεται σε μια συλλογική απόφαση της πλειοψηφίας των μαθητών.

Θα περιμέναμε πως ο διευθυντής, ως εγγυητής της παιδαγωγικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας αλλά και ως διοικητικός υπεύθυνος αυτής, θα προστάτευε την ανωνυμία όλων των ανήλικων μαθητών. Αν πάλι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, θα μπορούσε, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, να προσκομίσει τον κατάλογο του συνόλου των μαθητών του σχολείου, έτσι ώστε να θέσει τους πάντες, μαθητές και γονείς, προ των ευθυνών τους, δεδομένου ότι ήταν το σύνολο της μαθητικής κοινότητας που έλαβε κατά πλειοψηφία και εφάρμοσε την απόφαση για κατάληψη.

Λυπηθήκαμε επίσης πολύ που οι τρεις μαθητές μας, παιδιά όλων μας, ευγενικά, με απαράμιλλο ήθος και εργατικότητα, δύο από τα οποία σε λίγες μέρες θα διαγωνιστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις, βρίσκονται να κατηγορούνται ως υποκινητές και να εμπλέκονται στη δυσάρεστη και ψυχοφθόρα διαδικασία της προανάκρισης, προσπαθώντας μέσα από την παιδική τους σκέψη να καταλάβουν τι λάθος έκαναν, πώς μπορεί το ηθικό να διαφέρει τόσο πολύ από το νόμιμο και τι άραγε τα περιμένει στη συνέχεια.

Παιδιά, καλωσορίσατε στον κόσμο των μεγάλων.

Ζητάμε:

1. Την άμεση απόσυρση των όποιων κατηγοριών κατά των τριών μαθητών του σχολείου μας.

2. Την υποστήριξη στον αγώνα δικαίωσης των παιδιών από όλους τους φορείς της πόλης: τον Δήμο Χανίων, ως υπεύθυνο για τα σχολικά κτίρια αλλά και ως φορέα εκπροσώπησής μας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, την Ένωση Γονέων Χανίων, την ΕΛΜΕ, καθώς και σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

3. Τις ενέργειες του συνόλου των καθηγητών του σχολείου μας τόσο για την άμεση υποστήριξη των τριών μαθητών όσο και για τη διαχείριση ανάλογων κρίσεων στο μέλλον.

Καλούμε τους φορείς σε ειρηνική παράσταση διαμαρτυρίας, την ημέρα της κατάθεσης των μαθητών, μπροστά από το Α.Τ. Χανίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Χανίων».

Η ανακοίνωση του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Χανίων

«Οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Χανίων τον Οκτώβρη προχώρησαν σε κατάληψη συμπαράστασης προς τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της κατάληψης στο σχολικό κτήριο περιηγούνταν ο Κ. Ανδρεαδάκης με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας αλλά και μέλη του δεκαπενταμελούς τα οποία τώρα διώκονται. Εκείνη τη περίοδο πληροφορηθήκαμε ότι μας έγινε καταγγελία και διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως . Την Τετάρτη 29/4 τρία μέλη του δεκαπενταμελούς κληθήκαμε στο γραφείο για να παραλάβουμε μια κλήση απ’ την αστυνομία η οποία μας καλούσε ως υπόπτους 'για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας από κοινού' να καταθέσουμε στο τμήμα.

Κατόπιν έχοντας πλέον διαβάσει τη δικογραφία γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή κινήθηκε έπειτα από καταγγελία γονέα του σχολείου που ζητούσε την παύση της κατάληψης. Αμέσως κλήθηκε ο διευθυντής του σχολείου Κ. Ανδρεδάκης ο οποίος εκτός από εκτενή λίστα με τα ονόματα όλων των μαθητών του δεκαπενταμελούς υπέδειξε ως εκπροσώπους το τριμελές το οποίο και κλήθηκε ως κατηγορούμενο.

Θεωρούμε καταρχήν λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι γονέας του σχολείου κατήγγειλε ανηλίκους για μια απόφαση συλλογική που αφορούσε ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Κατά δεύτερον μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο διευθυντής μας όχι μόνο μας παρέδωσε στην αστυνομία σαν κοινούς εγκληματίες, αλλά δεν θεώρησε σημαντικό να ενημερώσει ούτε εμάς ούτε και τον σύλλογο διδασκόντων για τις πράξεις του.

Θεωρούμε σημαντικό να αντιδράσουμε μαζικά και συντονισμένα στην προσπάθεια του συστήματος να μας φιμώσει και να μας εκφοβίσει. Οι καταλήψεις έχουν υπάρξει διαχρονικά τρόπος διαμαρτυρίας και αντίδρασης για τους μαθητές και είναι αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασής μας. Είναι θλιβερό που σε μια εποχή γεμάτη ανασφάλεια, πολέμους και διαφθορά εκείνοι που αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες είμαστε οι ανήλικοι μαθητές που παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον.

Καλούμε όλη την κοινωνία, συμμαθητές, καθηγητές, γονείς και φοιτητές να συμπαρασταθούν στους συμμαθητές μας που διώκονται. Αναμένουμε την παρουσία και τη στήριξή σας έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο την ημέρα της κατάθεσης των συμμαθητών μας».