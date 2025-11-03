Καιρός ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) Κακοκαιρία Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται διήμερο με καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέα προειδοποίηση για περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που θα διαρκέσει 2 ημέρες.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας 03/11 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία η οποία βρίσκεται προ των πυλών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη 04/11 το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης 05/11 σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τη νέα κακοκαιρία

  • Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
  • Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

