Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται διήμερο με καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Η ΕΜΥ εξέδωσε νέα προειδοποίηση για περιοχές οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που θα διαρκέσει 2 ημέρες.
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας 03/11 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία η οποία βρίσκεται προ των πυλών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη 04/11 το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης 05/11 σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.
Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τη νέα κακοκαιρία
- Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από αύριο το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
- Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αύριο το απόγευμα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
- Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αύριο, νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
- Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα αύριο το απόγευμα.
- Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.