Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται διήμερο με καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας 03/11 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία η οποία βρίσκεται προ των πυλών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη 04/11 το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης 05/11 σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τη νέα κακοκαιρία