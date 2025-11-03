«Αν λέμε τώρα κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε;» - Η αιχμηρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

Με ένα «καρφί» για εκείνους που μιλούν για κακοκαιρία, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας θέλησε να δώσει την πραγματική διάσταση της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού, για την οποία εξέδωσε έκτακτο δελτίο και η ΕΜΥ.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σχολίασε ότι ο Νοέμβριος δεν λέγεται τυχαία «Βροχάρης» και πως αν κάποιοι μιλούν τώρα για κακοκαιρία, στη συνέχεια θα πρέπει να μιλούν για τον κατακλυσμό του Νώε.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια



«Αν είναι να λέμε από τώρα αυτό που θα έρθει κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε;

Καθαρά φθινοπωρινός εξελίσσεται ο καιρός και μάλιστα αυτή την εβδομάδα σταδιακά θα πέσει και η θερμοκρασία!



Δεν είναι τυχαίο που στην παραδοσιακή ονοματολογία των μηνών ο Νοέμβριος λέγεται συχνά "Βροχάρης".



Έτσι λοιπόν το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν μπόλικες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στη δυτική, τη νότια Ελλάδα, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.



Στην Αττική τις περισσότερες βροχές τις περιμένουμε την Τρίτη 4/11 από το μεσημέρι και μετά.



Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι παντού περιορισμένα.



Από το Σάββατο το βράδυ περιμένουμε και νέο βροχοφόρο σύστημα και ακολουθούν και άλλα!



Παράλληλα από την Τρίτη το βράδυ ενισχύονται οι βοριάδες (6-7 μποφόρ) και σταδιακα πέφτει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο 5-6 βαθμούς».