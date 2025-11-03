Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Πού άγγιξε το μηδέν ο υδράργυρος

Η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε αναμένεται να δώσει μια πρώτη γεύση χειμώνα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες.



Ήδη μάλιστα, η αλλαγή έγινε αισθητή από το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2025, με χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετά σημεία της χώρας και τον υδράργυρο να αγγίζει το μηδέν σε περιοχή του Νευροκοπίου.



Συγκεκριμένα, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου και ήταν ίση με 0.5˚C, σύμφωνα με τις ελάχιστες θερμοκρασίες που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Ακολούθησε το Νευροκόπι και το Περιθώρι Νευροκοπίου με 2.6˚C, η Βλάστη και η Νεάπολη Κοζάνης με 2.8˚C, το Παρανέστι Δράμας με 3.1˚C, η Πτολεμαΐδα με 3.2˚C και η Γαλάτεια Εορδαίας με 3.3˚C.



Αλλάζει το σκηνικό του καιρού



Τις επόμενες ημέρες αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να θυμίζει κάτι από χειμώνα.

Πρόγνωση για την Τρίτη (04/11)



Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.



Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη (05/11)



Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.



Πρόγνωση για την Πέμπτη (06/11)



Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (07/11)

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.