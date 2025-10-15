Οι θερμοκρασίες τον Νοέμβριο: Τι έδειξε η ανάλυση 400 σεναρίων

Με υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, αναμένεται να κυλήσει ο ερχόμενος Νοέμβριος στη νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου.



Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 78,5% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία Νοεμβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Όπως αναφέρει το meteo.gr, η πιθανότητα είναι για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 26%, 30% και 22.5% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C, είναι 16% και 5,5% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.99°C.







Meteo.gr

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο χάρτης που ακολουθεί, απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση τη μέση τιμή των 400 σεναρίων. Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ανατολική και κυρίως βορειοανατολική Ευρώπη όπου ξεπερνούν τον +1°C.



Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν +1.33°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025 ήταν +0.84°C. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε, είχε πιθανότητα 32% και ήταν το 2ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.