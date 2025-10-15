Αλλάζει ο καιρός - Για δύο διαταραχές στο επόμενο πενθήμερο με πολλές βροχές, μιλά ο Τσατραφύλλιας

Από αρκετές βροχές θα «πληγούν» περιοχές της δυτικής και κεντρικής στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, αναμένεται να σημειωθούν δυο διαταραχές του καιρού με την πρώτη να διαρκεί από την Παρασκευή τα ξημερώματα έως το Σάββατο το μεσημέρι και η δεύτερη από το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, δεν μοιάζει πως οι βροχές που ενδέχεται να σημειωθούν να είναι αξιόλογες, η ταχύτητα των ανέμων θα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ ο υδράργυρος δεν αναμένεται να μεταβληθεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Αξιόλογη η συγκομιδή νερού για την δυτική Ελλάδα το επόμενο πενθήμερο..."

Καλημέρα!

Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα μας απασχολήσει, Παρασκευή ξημερώματα-Σάββατο μεσημέρι) και η δεύτερη, Κυριακή μεσημέρι με Δευτέρα βράδυ.

Για τις υπόλοιπες περιοχές οι βροχές δεν φαίνεται προς το παρών να είναι αξιόλογες.

Οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ (νότιοι), δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά».