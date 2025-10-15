Καιρός: Βροχερή Τετάρτη σε όλη τη χώρα - Καταιγίδες και σε Αττική, προσοχή στην ομίχλη συνιστά η ΕΜΥ

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, και ο καιρός μας υπενθυμίζει πως το φθινόπωρο έχει πλέον εγκατασταθεί για τα καλά. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται αρχικά πυκνές νεφώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ακόμη και σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο η αίσθηση θα είναι πιο ψυχρή λόγω της αυξημένης υγρασίας και των βροχοπτώσεων. Καλό είναι, λοιπόν, όσοι κινούνται εκτός σπιτιού να έχουν μαζί τους ομπρέλα, καθώς οι μεταβολές του καιρού θα είναι αρκετά αισθητές μέσα στη μέρα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) σήμερα στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες ενώ στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Από τη νύχτα στο Ιόνιο αναμένονται νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, βαθμιαία βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 από το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο από τη νύχτα νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 βαθμιαία στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν στην Κρήτη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Έρχονται δύο διαδοχικές κακοκαιρίες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Δύο νέες αξιόλογες καιρικές διαταραχές είναι προ των πυλών και αναμένεται να φέρουν άκρως φθινοπωρινό καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, η πρώτη κακοκαιρία αναμένεται να μας επισκεφτεί την Πέμπτη προς Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η δεύτερη θα έρθει την Κυριακή προς Δευτέρα, με την Αθήνα να θέτει «υποψηφιότητα» για «κάποιες καλές βροχές».

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο», τονίζει στην ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.