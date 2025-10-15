Νεότερα για τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες που έρχονται - «Μεγάλα ύψη βροχής», βλέπει ο Κολυδάς

«Μεγάλα ύψη βροχής» στη χώρα ενδέχεται να φέρει το δεύτερο από τα δύο κύματα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, στα τέλη της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, αυτού του τύπου τα βαρομετρικά χαμηλά «χρήζουν παρακολούθησης καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα».

Αναλυτικά, όπως τονίζει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του:

«Δύο είναι τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν τις επόμενες ημέρες με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να σημειώνονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα (στην 4η εικόνα ο αθροιστικός υετός) .

Το πρώτο χαμηλό κινείται αργά ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να επηρεάσει κυρίως τα ΒΔ την Παρασκευή με έντονα φαινόμενα και με τοπικά θυελλώδεις νοτιάδες 7-8 μποφόρ το Ιόνιο.

Το δεύτερο χαμηλό έρχεται από τον κόλπο της Σύρτης και αρχίζει να οργανώνεται από την Κυριακή. Αυτού του τύπου τα συστήματα χρήζουν παρακολούθησης , καθώς η εκτίμηση της κίνησής τους παρουσιάζει μεγάλη αβεβαιότητα , ενώ παράλληλα προκαλούν και μεγάλα ύψη βροχής».