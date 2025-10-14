Κολυδάς: Έρχονται δύο διαδοχικές κακοκαιρίες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, μέσα και η Αθήνα

Δύο νέες αξιόλογες καιρικές διαταραχές είναι προ των πυλών και αναμένεται να φέρουν άκρως φθινοπωρινό καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, η πρώτη κακοκαιρία αναμένεται να μας επισκεφτεί την Πέμπτη προς Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η δεύτερη θα έρθει την Κυριακή προς Δευτέρα, με την Αθήνα να θέτει «υποψηφιότητα» για «κάποιες καλές βροχές».

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο», τονίζει στην ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής του ΕΜΚ της ΕΜΥ.