Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία από την Παρασκευή

Για νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και θυελλώδεις ανέμους κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, προειδοποιώντας πως οι πρώτες συνέπειές της θα κάνουν την εμφάνισή τους στο λεκανοπέδιο από την Παρασκευή (17/10).

Ο γνωστός μετεωρολόγος, προχωρώντας σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό, σημείωσε πως το σκηνικό του καιρού θα είναι φυσιολογικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εκτός από «σκόρπια ψιλόβροχα» και συννεφιές που θα παρατηρηθούν στα νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη.

Ωστόσο, από τα ξημερώματα της Παρασκευής νέο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία θα χτυπήσει σταδιακά τη δυτική Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά...

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με σκόρπια ψιλόβροχα (εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25.

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό. Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα.

Υ.Γ : Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-23 βαθμούς».