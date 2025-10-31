«Έμεινε» λεωφορείο στον Ασπρόπυργο - Στο κόκκινο η κίνηση στην Εθνική

Οπλισμένοι με πολλή υπομονή θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, καθώς η κίνηση διεξάγεται με πολλά προβλήματα.

Στο ρεύμα προς Κόρινθο και συγκεκριμένα στο ύψος των διυλιστηρίων στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης ένα λεωφορείο, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.