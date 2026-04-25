Μπορεί ο καιρός να έχει ακόμα τα «σκαμπανεβάσματά» του με απότομες εναλλαγές στη θερμοκρασία και διαστήματα ήλιου και βροχής, ωστόσο η άνοιξη μπήκε για τα καλά και έφερε μαζί της τον «αόρατο» εφιάλτη για πολλούς από εμάς που λέγεται αλλεργίες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μαρτίου έφεραν πυκνή βλάστηση, παράγοντας που αυξάνει τη γύρη στον αέρα και κατ’επέκταση την πιθανότητα πρόκλησης αλλεργίας σε πολλούς από εμάς.

Είναι κρυολόγημα ή αλλεργία;

Είναι το ερώτημα που κυριαρχεί στις συζητήσεις αυτές τις μέρες. Η απάντηση κρύβεται στις λεπτομέρειες:

Το κρυολόγημα υποχωρεί σε 7-10 μέρες. Η αλλεργία επιμένει όσο υπάρχει έκθεση στον αλλεργιογόνο παράγοντα, όπως είναι η γύρη

Οι αλλεργίες δεν προκαλούν ποτέ πυρετό

Αν νιώθετε φαγούρα στον ουρανίσκο, τα αυτιά ή τα μάτια, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για αλλεργική αντίδραση

Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε

Στην εποχή της τεχνολογίας ακόμα και τα smartphones επιστρατεύονται για την καταπολέμηση των αλλεργιών. Υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες εφαρμογές που προσφέρουν χάρτες πρόβλεψης γύρης ανά περιοχή.

Ωστόσο, υπάρχουν και πιο πρακτικοί τρόποι επιβίωσης. Μετά τη βόλτα πρέπει να αλλάζουμε ρούχα, καθώς η γύρη επικάθεται στις ίνες των ρούχων και εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του σπιτιού μας.

Η γύρη επίσης «κολλάει» στα μαλλιά. Ένα γρήγορο ντους εξασφαλίζει ότι η γύρη και άλλοι αλλεργιογόνοι παράγοντες θα απομακρυνθούν. Η βόλτα με το αυτοκίνητο με ανοιχτά τα παράθυρα (αν έχει και ανοιγόμενη οροφή ακόμα καλύτερα) είναι απολαυστική την άνοιξη αλλά μπορεί να καταστεί επικίνδυνη λόγω γύρης. Καλό λοιπόν είναι να κλείνουμε τα παράθυρα και να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό -αν υπάρχει και είναι σωστά συντηρημένο- με ανακύκλωση αέρα και καθαρά φίλτρα.

Ο αερισμός του σπιτιού είναι το α και το ω για την υγιεινή του σπιτιού και την απομάκρυνση της υγρασίας που φέρνει μούχλα. Ωστόσο την άνοιξη εξαιτίας της γύρης καλό είναι ο αερισμός να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν τα επίπεδα γύρης πέφτουν.

Για όσους το αντέχει η τσέπη τους και ζουν σε περιοχές μακριά από το κέντρο της πόλης, όπου υπάρχουν δέντρα και χώροι με χορτάρι ή λουλούδια και συνεπώς περισσότερη γύρη καλό θα ήταν να σκεφτούν τη λύση του καθαριστή αέρα, μιας και η επένδυση σε ένα φίλτρο HEPA μπορεί να αλλάξει δραματικά την ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.