«Εργασία και χαρά» και τα Σαββατοκύριακα: Πρώτη η Ελλάδα στην ΕΕ με 31,5%

Η εργασία τα Σαββατοκύριακα στις χώρες της ΕΕ ήταν πιο συχνή μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (47,6%), των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (47,2%) και των ατόμων με στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μόνο το 18,5% των μισθωτών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Αντίθετα, το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων: 45,8% για όσους απασχολούσαν εργαζομένους (εργοδότες) και 35,9% για όσους δεν απασχολούσαν εργαζομένους (εργαζόμενοι για λογαριασμό τους), καθώς και 45,1% μεταξύ των βοηθών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα τα πρωτεία

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που εργάζονταν τα Σαββατοκύριακα (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (31,3%) και τη Μάλτα (29,2%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (3,0%), την Πολωνία (4,2%) και την Ουγγαρία (6,2%).

Eurostat

Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους με υπαλλήλους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό με 75,0%, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (65,9%) και τη Γαλλία (61,0%), ενώ η Ουγγαρία (9,9%), η Σλοβακία (15,0%) και η Πολωνία (15,1%) κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά.



Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα αυτά συνδέονται άμεσα με ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας: τον αυξημένο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2024, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται κατά μέσο όρο 39,8 ώρες την εβδομάδα, έναντι 36 ωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε σχεδόν μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα ανά εβδομάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.