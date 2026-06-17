Τα φάρμακα τύπου Ozempic συνδέονται με μείωση της σωματικής δραστηριότητας

Μια νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι, τα φάρμακα για την απώλεια βάρους όπως το Ozempic, το Wegovy, το Mounjaro και το Zepbound βοηθούν αποτελεσματικά τους ανθρώπους να χάσουν κιλά, αλλά συνοδεύονται από μια απρόσμενη αλλαγή στη συμπεριφορά: οι χρήστες τους ασκούνται λιγότερο στην καθημερινότητά τους. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι άτομα με παχυσαρκία που ξεκίνησαν θεραπεία με αυτά τα φάρμακα δεν αύξησαν τη φυσική τους δραστηριότητα, όπως ίσως θα περίμενε κανείς μετά την απώλεια βάρους. Αντίθετα, τα δεδομένα έδειξαν μείωση τόσο στα καθημερινά βήματα όσο και στον χρόνο άσκησης.

Τι είναι αυτά τα φάρμακα και πώς λειτουργούν

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα ανήκουν σε μια κατηγορία φαρμάκων που λέγονται ανάλογα της ορμόνης GLP-1 (glucagon-like peptide-1). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη ρύθμιση του σακχάρου και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς μειώνουν την όρεξη και βοηθούν στον έλεγχο της πρόσληψης τροφής. Ωστόσο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στο λίπος. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε απώλεια μυϊκής μάζας, κάτι που κάνει ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση της άσκησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Πώς έγινε η έρευνα

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από το ερευνητικό πρόγραμμα “All of Us” των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, το οποίο συνδυάζει ιατρικά αρχεία με δεδομένα από συσκευές καταγραφής δραστηριότητας, όπως το Fitbit. Αρχικά εξετάστηκαν σχεδόν 2.000 ενήλικες με παχυσαρκία που ξεκίνησαν θεραπεία με GLP-1 φάρμακα. Από αυτούς, περίπου 750 είχαν επαρκή δεδομένα από τα wearable devices ώστε να συμπεριληφθούν στην τελική ανάλυση. Η πλειονότητα ήταν γυναίκες και η μέση ηλικία τους ήταν γύρω στα 53 έτη. Οι επιστήμονες συνέκριναν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας πριν και μετά την έναρξη της θεραπείας, εστιάζοντας τόσο στον αριθμό βημάτων όσο και στα λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα ευρήματα ήταν ξεκάθαρα: μετά την έναρξη των φαρμάκων, η φυσική δραστηριότητα μειώθηκε. Κατά μέσο όρο, τα καθημερινά βήματα έπεσαν από περίπου 5.000 σε περίπου 4.500. Παράλληλα, ο χρόνος άσκησης μέτριας έως έντονης έντασης μειώθηκε από 28 σε 22 λεπτά την ημέρα. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε σε άνδρες, καθώς και σε άτομα που ήδη αντιμετώπιζαν πόνους σε αρθρώσεις ή μύες. Παράγοντες όπως η ηλικία, η καρδιακή ανεπάρκεια ή προηγούμενο εγκεφαλικό δεν φάνηκε να αλλάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

Γιατί αυτό προκαλεί ανησυχία

Το βασικό ζήτημα που επισημαίνουν οι ερευνητές είναι ότι η απώλεια βάρους από μόνη της δεν φαίνεται να οδηγεί σε περισσότερη κίνηση, όπως συχνά πιστεύεται. Αντίθετα, χωρίς συνειδητή προσπάθεια, η δραστηριότητα μπορεί να μειωθεί. Αυτό είναι σημαντικό γιατί η μείωση της μυϊκής μάζας, που μπορεί να συνοδεύει την ταχεία απώλεια βάρους, κάνει ακόμη πιο απαραίτητη την άσκηση για τη διατήρηση δύναμης, κινητικότητας και γενικής υγείας.

Το συμπέρασμα των επιστημόνων

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η άσκηση δεν πρέπει να θεωρείται «προαιρετικό» στοιχείο σε όσους λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα. Αντίθετα, χρειάζεται να εντάσσεται ενεργά στο πλάνο θεραπείας, με στόχο την προστασία των μυών και τη συνολική φυσική κατάσταση.

Όπως σημειώνεται, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μελέτη που χρησιμοποίησε δεδομένα από φορητές συσκευές για να καταγράψει τόσο αναλυτικά τις αλλαγές στη φυσική δραστηριότητα κατά τη χρήση GLP-1 φαρμάκων.