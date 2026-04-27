Γνωστό φάρμακο εξουδετερώνει τα υπερανθεκτικά μικρόβια - Ελπίδα για νέες θεραπείες

Η μάχη απέναντι σε ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Καθώς όλο και περισσότερα μικρόβια αποκτούν την ικανότητα να επιβιώνουν απέναντι στα φάρμακα, οι διαθέσιμες θεραπείες περιορίζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο μια απρόσμενη πιθανότητα: ένα κοινό φάρμακο για την αρτηριακή πίεση ίσως μπορεί να αξιοποιηθεί και ως «όπλο» ενάντια σε επικίνδυνες βακτηριακές λοιμώξεις.

Γιατί το MRSA αποτελεί τόσο μεγάλη απειλή

Το επίκεντρο της έρευνας είναι ο ανθεκτικός στην μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA), ένα βακτήριο που έχει εξελιχθεί ώστε να αντέχει σε πολλά από τα γνωστά αντιβιοτικά. Πρόκειται για έναν τύπο σταφυλόκοκκου που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα νοσοκομεία, αλλά κυκλοφορεί και στην κοινότητα, προκαλώντας λοιμώξεις που κυμαίνονται από δερματικά προβλήματα έως σοβαρές καταστάσεις όπως πνευμονία και σηψαιμία. Η εξάπλωσή του και η ανθεκτικότητά του καθιστούν τη θεραπεία ιδιαίτερα δύσκολη.

Μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών είναι η βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση τέτοιων παθογόνων. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ενώ τα βακτήρια συχνά προλαβαίνουν να αναπτύξουν νέες άμυνες. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες στρέφονται όλο και περισσότερο σε μια διαφορετική προσέγγιση: την επαναχρησιμοποίηση ήδη εγκεκριμένων φαρμάκων για νέες θεραπευτικές εφαρμογές.

Η νέα στρατηγική: επαναχρησιμοποίηση φαρμάκων

Σε αυτή τη λογική, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιυπερτασικό φάρμακο θα μπορούσε να επηρεάσει το MRSA. Το φάρμακο αυτό, γνωστό ως καντεσαρτάνη (candesartan cilexetil), χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και θεωρείται ασφαλές, με καλά τεκμηριωμένο προφίλ παρενεργειών. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ενδεχόμενη νέα χρήση του θα μπορούσε να φτάσει πιο γρήγορα στην κλινική πράξη.

Η ιδέα πίσω από την έρευνα δεν ήταν να «σκοτώσει» το βακτήριο με τον ίδιο τρόπο που δρουν τα κλασικά αντιβιοτικά, αλλά να αποδυναμώσει βασικούς μηχανισμούς επιβίωσής του. Ένας από αυτούς είναι η κυτταρική μεμβράνη, μια δομή ζωτικής σημασίας που ρυθμίζει τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από το βακτηριακό κύτταρο. Αν αυτή διαταραχθεί, το βακτήριο δυσκολεύεται να επιβιώσει και να πολλαπλασιαστεί.

Ο ρόλος των βιοφίλμ στις επίμονες λοιμώξεις

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Το συγκεκριμένο φάρμακο φάνηκε να προκαλεί βλάβες στη μεμβράνη των κυττάρων του MRSA, διαταράσσοντας κρίσιμες λειτουργίες τους. Παράλληλα, περιόρισε την ικανότητα του βακτηρίου να σχηματίζει βιοφίλμ – εκείνα τα προστατευτικά «στρώματα» που το βοηθούν να προσκολλάται σε επιφάνειες και να αντιστέκεται τόσο στα αντιβιοτικά όσο και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα βιοφίλμ αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που οι λοιμώξεις από MRSA είναι τόσο επίμονες. Δημιουργούν ένα είδος «ασπίδας», μέσα στην οποία τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν και να επανεμφανιστούν ακόμη και μετά από θεραπεία. Η ικανότητα του φαρμάκου να περιορίζει τον σχηματισμό τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει τον δρόμο για πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι το φάρμακο έδρασε σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του βακτηρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν στοχεύει μόνο τα ενεργά πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, αλλά μπορεί να επηρεάσει και εκείνα που βρίσκονται σε πιο «ανθεκτικές» φάσεις. Έτσι, ενδέχεται να μειώνει τις πιθανότητες επιβίωσης του μικροβίου και να ενισχύει τη συνολική αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αν και τα ευρήματα προς το παρόν προέρχονται μόνο από εργαστηριακές δοκιμές, η σημασία τους είναι προφανής. Η αξιοποίηση ενός ήδη γνωστού και οικονομικού φαρμάκου θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών επιλογών, παρακάμπτοντας τα εμπόδια της δημιουργίας εντελώς νέων αντιβιοτικών. Παράλληλα, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις υπάρχουσες θεραπείες.