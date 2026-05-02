Η καθιστική ζωή είναι το νέο «κάπνισμα». Πολλοί άνθρωποι περνούν ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, στο αυτοκίνητο, στον καναπέ ή με το κινητό στο χέρι, χωρίς να κινούνται αρκετά μέσα στην ημέρα. Αν και συχνά θεωρείται κάτι φυσιολογικό, ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η παρατεταμένη ακινησία μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία.

Πώς το πολύωρο καθισιό επηρεάζει μεταβολισμό και καρδιά

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για κίνηση. Όταν μένουμε ακίνητοι για πολλές ώρες, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δυσκολεύεται περισσότερο να ρυθμίσει το σάκχαρο στο αίμα, την αρτηριακή πίεση και τη διαχείριση των λιπαρών ουσιών.

Παράλληλα, καίγονται λιγότερες θερμίδες, κάτι που ευνοεί τη σταδιακή αύξηση βάρους και την παχυσαρκία. Ακόμη και όσοι γυμνάζονται καθημερινά δεν εξουδετερώνουν πλήρως τις συνέπειες, αν περνούν το υπόλοιπο της ημέρας καθισμένοι.

Πόνοι, αδυναμία και κακή στάση σώματος από την ακινησία

Η παρατεταμένη ακινησία επηρεάζει και το μυοσκελετικό σύστημα. Οι μύες των ποδιών, των γλουτών και του κορμού ενεργοποιούνται λιγότερο, με αποτέλεσμα να εξασθενούν σταδιακά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σταθερότητα, μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμών και δυσκολία στην καθημερινή κίνηση. Παράλληλα, η πολύωρη καθιστή στάση, ειδικά με σκυμμένους ώμους και κακή εργονομία, συνδέεται με πόνους στη μέση, στον αυχένα και στους ώμους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρόνια κακή στάση σώματος μπορεί να επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις.

Σημαντική είναι και η επίδραση στην καρδιά και τα αγγεία. Όταν κάποιος κάθεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η κυκλοφορία του αίματος γίνεται πιο αργή, ιδιαίτερα στα κάτω άκρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα πόδια, κιρσούς ή αίσθημα βάρους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης, ειδικά σε πολύωρα ταξίδια με αεροπλάνο ή αυτοκίνητο. Παράλληλα, η καθιστική ζωή έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς επηρεάζει πολλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ταυτόχρονα.

Ο μεταβολισμός επηρεάζεται επίσης σημαντικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές ώρες ακινησίας μπορούν να μειώσουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο του σακχάρου. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2. Η σύνδεση αυτή εξηγεί γιατί οι άνθρωποι που κάθονται περισσότερο μέσα στην ημέρα εμφανίζουν συχνότερα μεταβολικά προβλήματα, ακόμη και όταν δεν είναι παχύσαρκοι.

Δεν περιορίζονται όμως όλα στο σώμα. Η ψυχική υγεία φαίνεται επίσης να επηρεάζεται. Άτομα με πολύ καθιστική καθημερινότητα εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα άγχους, χαμηλής διάθεσης και κατάθλιψης. Ένας λόγος είναι ότι η κίνηση βοηθά στην παραγωγή ουσιών, π.χ. των ενδορφινών, που σχετίζονται με καλύτερη διάθεση και μείωση του στρες. Επιπλέον, η ακινησία συχνά συνοδεύεται από κοινωνική απομόνωση, πολύ χρόνο σε οθόνες και κακή ποιότητα ύπνου, παράγοντες που επιβαρύνουν ψυχολογικά.

Νεότερες έρευνες εξετάζουν και τη σχέση της πολύωρης καθιστικής ζωής με τη γνωστική έκπτωση και την άνοια. Αν και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρόνια έλλειψη κίνησης μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, πιθανώς μέσω της μειωμένης αιμάτωσης, της φλεγμονής και των μεταβολικών διαταραχών.

Μικρές καθημερινές κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο

Το θετικό είναι ότι η λύση δεν απαιτεί απαραίτητα εξαντλητική γυμναστική. Μικρές αλλαγές μέσα στην ημέρα μπορούν να κάνουν διαφορά. Το να σηκώνεται κάποιος κάθε 30 με 60 λεπτά, να περπατά λίγα λεπτά, να μιλά στο τηλέφωνο όρθιος ή να χρησιμοποιεί σκάλες αντί για ασανσέρ βοηθά σημαντικά. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα, αλλά και συχνή διακοπή των μεγάλων περιόδων ακινησίας.

Η καθιστική ζωή δεν είναι ένας αθώος τρόπος ξεκούρασης, όταν γίνεται μόνιμη συνήθεια. Το σώμα και ο εγκέφαλος λειτουργούν καλύτερα όταν κινούνται συχνά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε αθλητές· χρειάζεται απλώς να θυμόμαστε ότι το ανθρώπινο σώμα δεν σχεδιάστηκε για να μένει ακίνητο όλη μέρα.