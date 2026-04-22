Σύμφωνα με την επιστήμη, τα smartwatches μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια για την υγεία σου

Κοιτάς το έξυπνο ρολόι σου μετά από μια προπόνηση και βλέπεις τις θερμίδες, τον χρόνο αποκατάστασης και μία ένδειξη ότι χρειάζεσαι δύο ημέρες ξεκούρασης. Κι όμως, εσύ νιώθεις γεμάτος ενέργεια. Αυτή η αντίφαση δεν είναι σπάνια. Τα smartwatches έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής άσκησης για εκατομμύρια ανθρώπους, όμως τα δεδομένα που δίνουν δεν είναι πάντα τόσο ακριβή όσο δείχνουν.

Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα metrics δεν υπολογίζονται άμεσα, αλλά προκύπτουν από εκτιμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι, όσο χρήσιμα κι αν είναι, μπορούν να αποκλίνουν σημαντικά από την πραγματικότητα και να επηρεάσουν τον τρόπο που προπονείσαι ή αξιολογείς την υγεία σου.

Μέτρηση θερμίδων

Είναι το πιο ανακριβές. Η ένδειξη «calories burned» είναι από τις πιο δημοφιλείς, αλλά τα περισσότερα smartwatches υπολογίζουν την ενεργειακή δαπάνη με βάση καρδιακό ρυθμό, την κίνηση και γενικά μοντέλα πρόβλεψης. Η απόκλιση μπορεί να ξεπεράσει το 20%, ειδικά σε δραστηριότητες όπως προπόνηση με βάρη, διαλειμματική άσκηση ή ποδηλασία. Αυτό έχει πρακτική σημασία: αν το ρολόι υπερεκτιμά τις θερμίδες, μπορεί να οδηγήσει σε υπερφαγία· αν τις υποεκτιμά, ίσως να περιορίσεις υπερβολικά τη διατροφή σου. Με άλλα λόγια, η ένδειξη αυτή είναι περισσότερο μια γενική κατεύθυνση παρά ένας ακριβής αριθμός.

Μέτρηση βημάτων

Η καταμέτρηση βημάτων δεν είναι αλάνθαστη. Τα smartwatches βασίζονται κυρίως στην κίνηση του χεριού για να αναγνωρίσουν ένα βήμα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Όταν κρατάς σακούλες, σπρώχνεις καρότσι ή περπατάς με περιορισμένη κίνηση των χεριών, το ρολόι μπορεί να «μετρήσει» λιγότερα βήματα από το πραγματικό.

Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να τα υπερεκτιμήσει λόγω έντονης κίνησης του χεριού. Οι αποκλίσεις δεν είναι τεράστιες, αλλά είναι αρκετές για να αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα δραστηριότητας, ειδικά αν βασίζεσαι σε συγκεκριμένους στόχους (π.χ. 10.000 βήματα).

Καρδιακός ρυθμός

Η μέτρηση καρδιακών παλμών είναι από τις πιο σημαντικές λειτουργίες των wearables, αλλά και μία από τις πιο ευαίσθητες σε σφάλματα. Τα smartwatches χρησιμοποιούν οπτικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν αλλαγές στη ροή του αίματος στον καρπό. Σε χαμηλές εντάσεις η ακρίβεια είναι σχετικά καλή, αλλά όσο αυξάνεται η ένταση της άσκησης, η εικόνα γίνεται πιο δυσδιάκριτη. Κίνηση του χεριού, ιδρώτας, λάθος εφαρμογή του ρολογιού ή ακόμη και διαφορετικός τόνος δέρματος μπορούν να επηρεάσουν τη μέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι σε έντονη προπόνηση μπορεί να βλέπεις καθυστερημένες ή λανθασμένες ενδείξεις. Σε πιο κλασικές εφαρμογές, όπως η καθοδήγηση μέσω καρδιακών ζωνών, αυτές οι αποκλίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη ένταση προπόνησης — είτε πιο χαμηλή είτε πιο υψηλή από το ιδανικό.

Ύπνος και «sleep score»

Τα περισσότερα smartwatches κάνουν ανάλυση ύπνου, με στάδια όπως ελαφρύς, βαθύς και ύπνος REM. Όμως αυτά τα δεδομένα δεν προέρχονται από άμεση μέτρηση εγκεφαλικής δραστηριότητας, αλλά από κίνηση και καρδιακό ρυθμό. Στην ιατρική, ο ύπνος αξιολογείται με εξειδικευμένες μεθόδους που καταγράφουν εγκεφαλικά κύματα.

Σε σύγκριση με αυτό, τα wearables μπορούν να εντοπίσουν αρκετά καλά πότε κοιμάσαι ή ξυπνάς, αλλά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν με ακρίβεια τα στάδια ύπνου. Έτσι, μια ένδειξη όπως «χαμηλός βαθύς ύπνος» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όντως κοιμήθηκες κακά. Μπορεί απλώς να είναι περιορισμός του αλγορίθμου.

Ανάκαμψη και readiness score

Τα περισσότερα smartwatches συνδυάζουν δεδομένα ύπνου και μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού για να εξάγουν ένα «recovery» ή «readiness score». Η μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού θεωρείται δείκτης στρες και ανάρρωσης, αλλά η μέτρησή της από τον καρπό είναι έμμεση. Όταν συνδυάζεται με ανακριβή δεδομένα ύπνου, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο από την πραγματική κατάσταση του σώματος.

Εκτίμηση VO₂max

Το VO₂max θεωρείται βασικός δείκτης φυσικής κατάστασης, καθώς δείχνει τη μέγιστη ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί οξυγόνο κατά την άσκηση. Η ακριβής μέτρησή του γίνεται σε εργαστήριο με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Τα smartwatches όμως το μετρούν κατά προσέγγιση με βάση καρδιακό ρυθμό και απόδοση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Αυτό δημιουργεί αποκλίσεις: σε λιγότερο γυμνασμένα άτομα συχνά υπερεκτιμάται, ενώ σε πιο προπονημένους αθλητές μπορεί να υποεκτιμηθεί. Άρα η τιμή που βλέπεις στο ρολόι δεν είναι απόλυτη ένδειξη φυσικής κατάστασης, αλλά μια γενική εκτίμηση τάσης.

Καρδιοπάθειες

Πέρα από τη φυσική κατάσταση, ορισμένα μοντέλα επιχειρούν να εντοπίσουν καρδιακές ανωμαλίες όπως κολπική μαρμαρυγή ή πιθανές ενδείξεις υπέρτασης, βασισμένα σε οπτικούς αισθητήρες και ηλεκτρικά σήματα. Αν και η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων που συχνά δεν έχουν συμπτώματα, δεν έχει διαγνωστική αξία.

Οι ειδοποιήσεις έχουν πιθανότητα σφάλματος και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ιατρικές εξετάσεις. Ένα alert από το ρολόι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένδειξη για περαιτέρω έλεγχο και όχι ως επιβεβαίωση πάθησης. Σε κάθε περίπτωση, η κλινική αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη;

Τα smartwatches είναι χρήσιμα εργαλεία, αλλά όχι απόλυτα ακριβή όργανα μέτρησης. Σου δίνουν μια καλή εικόνα - αν κινείσαι περισσότερο, αν κοιμάσαι καλύτερα ή αν η απόδοσή σου βελτιώνεται με τον χρόνο. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν με αξιοπιστία είναι να αποτυπώσουν με ακρίβεια την κάθε προπόνηση ή την πραγματική φυσική σου κατάσταση σε καθημερινή βάση.

Η πιο ασφαλής προσέγγιση είναι να τα χρησιμοποιείς ως βοηθητικό εργαλείο, όχι ως οδηγό. Η αίσθηση του σώματος, η απόδοση στην πράξη και η γενική ευεξία σου παραμένουν εξίσου σημαντικά -αν όχι σημαντικότερα- από τους αριθμούς στην οθόνη.