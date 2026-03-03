Ορφοργλιπρόνη: το νέο χάπι για διαβήτη και απώλεια βάρους υπερέχει της σεμαγλουτίδης

Μια νέα από του στόματος θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 2 φαίνεται να υπερέχει σε αποτελεσματικότητα έναντι της ήδη υπάρχουσας επιλογής. Το φάρμακο ορφοργλιπρόνη, ένας αγωνιστής του υποδοχέα GLP-1 σε μορφή χαπιού, οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα σε διάστημα ενός έτους σε σχέση με την από του στόματος σεμαγλουτίδη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας φάσης 3 κλινικής δοκιμής που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν ορφοργλιπρόνη έχασαν περισσότερο βάρος σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούσαν σεμαγλουτίδη, γεγονός που ενισχύει την προσδοκία για ένα πιο ολοκληρωμένο όφελος στην υγεία.

Ευκολία στη λήψη

Μία από τις βασικές καινοτομίες της ορφοργλιπρόνης είναι η ευκολία στη λήψη της. Σε αντίθεση με την υπάρχουσα από του στόματος GLP-1 αγωγή, η οποία απαιτεί να λαμβάνεται με άδειο στομάχι, η ορφοργλιπρόνη μπορεί να χορηγηθεί είτε πριν είτε μετά το φαγητό. Η κλινική δοκιμή ACHIEVE-3 ήταν η πρώτη που συνέκρινε άμεσα το νέο φάρμακο με τη σεμαγλουτίδη σε δύο διαφορετικές δόσεις για καθένα, παρέχοντας συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Το γεγονός αυτό δίνει στους ασθενείς μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινή διαχείριση της νόσου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στη μελέτη συλλέχθηκαν στοιχεία περισσότερων από 1.500 ατόμων με διαβήτη τύπου 2 από 131 κέντρα έρευνας και νοσοκομεία σε Αργεντινή, Κίνα, Ιαπωνία, Μεξικό και ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες, με μέσο αρχικό βάρος περίπου 97 κιλά, παρακολουθήθηκαν για ένα έτος και αξιολογήθηκαν τόσο η μείωση της γλυκόζης όσο και η απώλεια βάρους. Όσοι λάμβαναν ορφοργλιπρόνη παρουσίασαν μείωση του σωματικού βάρους κατά 6–8%, ενώ οι ομάδες της σεμαγλουτίδης κατά 4–5%. Παρότι η αποτελεσματικότητα ήταν μεγαλύτερη με την ορφοργλιπρόνη, ένα ποσοστό περίπου 9–10% διέκοψε τη θεραπεία λόγω παρενεργειών, κυρίως γαστρεντερικών, σε σχέση με το 4–5% στις ομάδες της σεμαγλουτίδης.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ορφοργλιπρόνη μπορεί να αποτελέσει μια νέα επιλογή για τους ασθενείς που προτιμούν χάπι αντί για ένεση και δεν θέλουν περιορισμούς στη λήψη τροφής ή υγρών. Αν εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, η νέα θεραπεία θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και ενδεχομένως καλύτερα συνολικά αποτελέσματα για τον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2.

Πηγή: Medical Xpress