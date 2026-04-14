Ακόμη και οι «αποτυχημένες» δίαιτες ωφελούν την υγεία, λέει η επιστήμη

Για χρόνια, η απώλεια κιλών που ακολουθείται από επαναπρόσληψη βάρους παρουσιαζόταν ως ένας φαύλος κύκλος χωρίς ουσιαστική θετική συμβολή στην υγεία. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν αυτή την αντίληψη, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και οι «αποτυχημένες» προσπάθειες αδυνατίσματος μπορεί να αφήνουν πίσω τους σημαντικά, μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό.

Η έννοια της δίαιτας γιο-γιο περιγράφει τις επαναλαμβανόμενες φάσεις απώλειας και επαναπρόσληψης βάρους. Αν και αυτό το μοτίβο συχνά αποθαρρύνει όσους επιχειρούν να αδυνατίσουν, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το σώμα δεν «μηδενίζει» απαραίτητα μετά από κάθε κύκλο. Αντίθετα, φαίνεται να διατηρεί κάποιες θετικές αλλαγές, ιδιαίτερα σε επίπεδο μεταβολισμού και κατανομής λίπους.

Γιατί το βάρος δεν λέει όλη την αλήθεια

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, το βασικό πρόβλημα στον τρόπο που αξιολογούμε την επιτυχία μιας δίαιτας είναι η υπερβολική έμφαση στη ζυγαριά. Το σωματικό βάρος από μόνο του δεν αποτυπώνει κρίσιμες παραμέτρους, όπως το σπλαχνικό λίπος, το οποίο συσσωρεύεται στην κοιλιακή χώρα και συνδέεται στενά με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Ακόμη και αν τα κιλά επιστρέψουν, η κατανομή του λίπους και οι βιοχημικοί δείκτες του οργανισμού μπορεί να έχουν βελτιωθεί.

Οι επιστήμονες εισάγουν την έννοια της «καρδιομεταβολικής μνήμης». Πρόκειται για την ιδέα ότι το σώμα «θυμάται» τις περιόδους υγιεινής διατροφής και άσκησης, διατηρώντας ορισμένα από τα οφέλη τους ακόμη και μετά την επαναπρόσληψη βάρους. Αυτή η μνήμη φαίνεται να σχετίζεται με βελτιώσεις στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, στα επίπεδα λιπιδίων και στη συνολική μεταβολική λειτουργία.

Η μελέτη βασίστηκε σε μακροχρόνια παρακολούθηση περίπου 500 ατόμων, τα οποία συμμετείχαν σε δύο διαδοχικά προγράμματα διατροφής και αλλαγής τρόπου ζωής. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν κυρίως μεσογειακή διατροφή και φυσική δραστηριότητα, ενώ οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές για να καταγράψουν με ακρίβεια τις αλλαγές στο σώμα των συμμετεχόντων.

Τι έδειξε η πολυετής παρακολούθηση

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Αν και πολλοί συμμετέχοντες επέστρεψαν περίπου στο αρχικό τους βάρος πριν ξεκινήσουν το δεύτερο πρόγραμμα, οι μεταβολικοί δείκτες τους είχαν βελτιωθεί αισθητά. Η κατανομή του λίπους στην κοιλιακή περιοχή ήταν πιο ευνοϊκή, ενώ παρατηρήθηκαν βελτιώσεις της τάξης του 15% έως 25% σε κρίσιμους δείκτες υγείας.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι όσοι συμμετείχαν σε δεύτερο κύκλο παρέμβασης έχασαν μεν λιγότερα κιλά σε σχέση με την πρώτη φορά, αλλά είχαν καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πέντε χρόνια αργότερα, είχαν πάρει λιγότερο βάρος και είχαν συσσωρεύσει λιγότερο σπλαχνικό λίπος σε σύγκριση με όσους είχαν δοκιμάσει να αδυνατίσουν μόνο μία φορά.

Η αξία της αλλαγής τρόπου ζωής

Τα ευρήματα αυτά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται η αποτυχία σε μια δίαιτα. Αντί να θεωρείται ότι κάθε επιστροφή κιλών ακυρώνει την προσπάθεια, η επιστήμη δείχνει ότι οι επαναλαμβανόμενες απόπειρες μπορεί να «χτίζουν» σταδιακά καλύτερη υγεία. Η συνέπεια στις υγιεινές συνήθειες, ακόμη και αν δεν οδηγεί σε μόνιμη απώλεια βάρους, φαίνεται να αφήνει θετικό αποτύπωμα στον οργανισμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η συνεχής αυξομείωση βάρους είναι ιδανική ή ότι δεν έχει επιπτώσεις. Ωστόσο, η νέα έρευνα προσφέρει μια πιο ισορροπημένη εικόνα, απομακρύνοντας το στίγμα της «αποτυχίας» και ενθαρρύνοντας μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην απώλεια βάρους. Η υγεία δεν είναι ένας αριθμός στη ζυγαριά, αλλά ένα σύνολο παραγόντων που εξελίσσονται με τον χρόνο.